"לכל החטופים ומשפחותיהם מגיע לחוות את התחושה הזאת"

החוקרת אליזבת צורקוב, שהייתה בשבי בעיראק 903 ימים, מגיבה לראשונה לאחר שחרורה
מחבר גילי כהן
אליזבת
צילום: אליזבת

החוקרת אליזבת צורקוב, שהייתה בשבי בעיראק 903 ימים, הגיבה היום (שישי) לראשונה לאחר שחרורה. בציוץ שפרסמה ברשת X כתבה צורקוב: "מודה מעומק ליבי לכל מי שפעל למען שחרורי מהשבי. לכל החטופים ומשפחותיהם מגיע לחוות את התחושה הזו".

בציוץ נוסף בשפה האנגלית, הודתה צורקוב גם לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על "הפעילות ההחלטית שהביאה אותי הביתה מבלי לתת לחוטפים דבר בתמורה".

צורקוב שוחררה בתחילת חודש ספטמבר, לאחר שהוחזקה במשך שנתיים וחצי. מקורות ישראלים אמרו כי ישראל לא נדרשה לספק תמורה עבור שחרורה של צורקוב. לדבריהם, ישראל וארה"ב הפעילו לחצים על עיראק בסיוע של אוסטריה, קנדה, גרמניה והצלב האדום. המאמצים להשבת צורקוב הואצו בחודשים האחרונים בהובלת וושינגטון.

