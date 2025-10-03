לוחמי שייטת 13 השתלטו על הסירה האחרונה במשט לעזה

הסירה "מרינט" נתקעה, יצאה באיחור, והוזהרה אתמול על ידי ישראל שאם תתקרב לעזה ישתלטו עליה. במהלך יום הכיפורים השתלטו כוחות הביטחון על משט "סומוד העולמי" - שכלל כ-40 כלי שיט שעליהם יותר מ-400 פעילים

לוחמי שייטת 13 השתלטו לפני זמן קצר על הסירה האחרונה במשט לעזה "מרינט"- שהייתה הסירה האחרונה במשט "סומוד העולמי". הסירה נתקעה, יצאה באיחור, והוזהרה אתמול על ידי ישראל שאם תתקרב לעזה ישתלטו עליה.

"לא לזוז!": תיעוד מלב ים - השתלטות צה"ל על הסירה שעשתה דרכה לרצועה

במהלך יום הכיפורים השתלטו כוחות הביטחון על משט "סומוד העולמי", שיצא לפני שבועיים מברצלונה. המשט כלל 41 כלי שייט שעליהם יותר מ-400 פעילים. המבצע החל בליל כיפור ונמשך עד לשעות הצהריים אמש.

אחת הספינות החלה לשקוע במהלך המבצע בגלל תקלה טכנית, לבסוף הפעילים חולצו מלב ים על ידי חיל הים הישראלי. כל סירות המשט נגררו לנמל אשדוד - ולא הוטבעו בלב ים.

אמש התפרסמו דיווחים על יציאת כלי שייט נוספים מטורקיה לכיוון רצועת עזה. מארגני המשט כינו את כלי השייט הנוספים ה"גל השני" של משט "סומוד" בדרך לשבור את המצור הימי על עזה. במשרד החוץ ובצה"ל לא מתייחסים לדיווחים.