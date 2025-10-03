סוף משט "סומוד העולמי"

לוחמי שייטת 13 השתלטו על הסירה האחרונה במשט לעזה

לוחמי שייטת 13 השתלטו על הסירה האחרונה במשט לעזה
הסירה "מרינט" נתקעה, יצאה באיחור, והוזהרה אתמול על ידי ישראל שאם תתקרב לעזה ישתלטו עליה. במהלך יום הכיפורים השתלטו כוחות הביטחון על משט "סומוד העולמי" - שכלל כ-40 כלי שיט שעליהם יותר מ-400 פעילים
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
השתלטות צה"ל על הספינה האחרונה במשט לעזה
השתלטות צה"ל על הספינה האחרונה במשט לעזה צילום: -

לוחמי שייטת 13 השתלטו לפני זמן קצר על הסירה האחרונה במשט לעזה "מרינט"- שהייתה הסירה האחרונה במשט "סומוד העולמי". הסירה נתקעה, יצאה באיחור, והוזהרה אתמול על ידי ישראל שאם תתקרב לעזה ישתלטו עליה.

"לא לזוז!": תיעוד מלב ים - השתלטות צה"ל על הסירה שעשתה דרכה לרצועה

במהלך יום הכיפורים השתלטו כוחות הביטחון על משט "סומוד העולמי", שיצא לפני שבועיים מברצלונה. המשט כלל 41 כלי שייט שעליהם יותר מ-400 פעילים. המבצע החל בליל כיפור ונמשך עד לשעות הצהריים אמש.

אחת הספינות החלה לשקוע במהלך המבצע בגלל תקלה טכנית, לבסוף הפעילים חולצו מלב ים על ידי חיל הים הישראלי. כל סירות המשט נגררו לנמל אשדוד - ולא הוטבעו בלב ים.

אמש התפרסמו דיווחים על יציאת כלי שייט נוספים מטורקיה לכיוון רצועת עזה. מארגני המשט כינו את כלי השייט הנוספים ה"גל השני" של משט "סומוד" בדרך לשבור את המצור הימי על עזה. במשרד החוץ ובצה"ל לא מתייחסים לדיווחים.

עוד בנושא

משט

התוכנית הישראלית להתמודדות עם המשט הפרו-פלסטיני לעזה

משט

משט "סומוד": האזרח הספרדי שמקושר לחמאס ו"המסר" לגרטה

תגיות |
בחירת העורכת
  • הבלתי מאוזנים
    צום קל: כשרמי הויברגר גנב לדנה מודן את האוכל לכיפור
  • פדופיליה, בריונות ואנטישמיות: הצד האפל של המשחק הפופולרי - והאם יוגבל גם בישראל?
    בריונות ופדופיליה: הצד האפל של המשחק הפופולרי
  • מלחמה על איזה בית
    אישתי בדיכאון היריון - ואני בלבנון | מלחמה על איזה בית
  • כפרות
    האם אפשר לסלוח על הבלתי נסלח?
  • איתי סעדון וליאת שדה סעדון
    "לקחתם לי את הילד? לפחות תוודאו שלא אצטרך לדאוג לפרנסה"

אולי יעניין אותך