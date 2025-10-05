"תקדים שגוי ומסוכן": אוריך ערער על ההחלטה להרחיקו מלשכת רה"מ

"תקדים מסוכן": אוריך ערער על ההחלטה להרחיקו מלשכת רה"מ
יועצו של רה"מ החשוד בפרשות קטרגייט והמסמכים המסווגים טוען כי החלטת המחוזי פוגעת בזכותו לעבוד עבור נתניהו "ללא ראיות או הצדקה" בעודו חשוד ולא נאשם
מחבר תמר אלמוג
יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו החשוד בפרשות קטרגייט והמסמכים המסווגים, פנה היום (ראשון) לבית המשפט העליון בבקשה לערער על החלטת בית המשפט המחוזי למנוע ממנו לחזור לעבודתו בלשכת נתניהו.

בבקשה טען אוריך כי זכותו לשוב ולעבוד עבור ראש הממשלה "לא יכולה להישלל ללא ראיות, ללא הצדקה וללא עילה שבדין". הוא אף טען כי החלטת המחוזי יצרה תקדים "שגוי ומסוכן" שכן היא נוגעת ל"אדם שעדיין נחשוב לחשוד בלבד ולא לנאשם".

בחודש שעבר קיבל שופט בית המשפט המחוזי עמית מיכלס את ערעור המשטרה וקבע כי אוריך יורחק מלשכת נתניהו למשך 60 יום. בנוסף, השופט הטיל על אוריך איסור עיסוק למשך אותה התקופה. בכך הפך למעשה השופט מיכלס את החלטתו של השופט מנחם מזרחי.

