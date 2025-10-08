שורדת השבי החוקרת אליזבט צורקוב: "אלוהים, גאל את תושבי עזה ואת החטופים"

החוקרת אליזבט צורקוב ששבה לאחרונה לארץ לאחר ששוחררה מהשבי בעיראק כתבה היום (שלישי) בחשבונה ברשת X בערבית על האופן בו למדה על מתקפת 7 באוקטובר בעודה בשבי.

"ביום הזה לפני שנתיים הייתי עצורה בבית המעצר השני שלי במחנה של ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק. השומרים מגדודי חיזבאללה העיראקי הגבירו את הקול בטלוויזיות שלהם כדי שאשמע את החדשות מאחורי הסורגים על מתקפת 7 באוקטובר", כתבה צורקוב.

היא סיפרה כי מהידיעות ששמעה בערוצים הפרו-איראניים הבינה תחילה כי הותקפו רק אתרים צבאיים: "השדרנים כל הזמן אמרו אסירים ולא בני-ערובה, ודיברו הרבה על חיילים", הסבירה. "השומרים שמחו מאוד על הפעולה, אבל אני ידעתי, אפילו על בסיס המידע המשובש שהגיע אליי, שעזה ותושביה יחוו אסון, אפילו שלא דמיינתי את היקף ההפרות ואת אכזריותן".

"בריאיון שהתפרסם לאחרונה עם אשתו של הרמטכ"ל דאז, היא אמרה שבעלה עזב את ביתם ב-7 באוקטובר ואמר: 'עזה תושמד'", כתבה צורקוב, והביעה את תקוותה לגאולת תושבי עזה והחטופים: "שאלוהים יגאל את תושבי עזה ואת בני הערובה הרעבים ואת הפצועים והמותשים. כולם משלמים מחירים יקרים על החלטות של מנהיגים שמתעניינים בהישארותם בשלטון ואינם מתעניינים בגורלם".

צורקוב, שהייתה בשבי בעיראק 903 ימים, הגיבה ביום שישי לראשונה לאחר שחרורה בציוץ שפרסמה ברשת X: "מודה מעומק ליבי לכל מי שפעל למען שחרורי מהשבי. לכל החטופים ומשפחותיהם מגיע לחוות את התחושה הזו".

צורקוב נחטפה בידי המיליציה "גדודי חיזבאללה" במארס של 2023 והוחזקה בידי המיליציה השיעית מאז ועד לשחרורה. צורקוב היא אשת אקדמיה אשר פקדה את עיראק באמצעות דרכונה הרוסי לטובת עבודת דוקטורט ומחקר אקדמי מטעם אוניברסיטת פרינסטון שבארצות הברית. הדוקטורט של צורקוב עוסק בהשוואה בין התנועה הצדרית והכוחות הלבנוניים. את מחקר השטח היא עשתה בעיראק ובלבנון. המאמצים לשחרורה קרטעו במשך חודשים ארוכים, וחודשו בינואר השנה.