שורד השבי אלי שרעבי: "מחכה בכיליון עיניים להתאחד עם אלון אהל שנשאר במנהרות"

שמונה חודשים לאחר ששוחרר משבי חמאס, שורד השבי אלי שרעבי שיתף בתחושות שמלוות אותו מרגע ההכרזה על ההסכם שהושג הלילה בין ישראל לחמאס • "10 ימים לפני השחרור התחילו לפטם אותי", הוא שיתף. "כשהשתחררתי מהשבי שקלתי 44 קילו"

שעות לאחר הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ כי ישראל וחמאס הסכימו על השלב הראשון בתכניתו לסיום המלחמה ולשחרור כל החטופים, שורד השבי אלי שרעבי שיתף בתחושות בריאיון בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

"אני מאושר, אנחנו מקווים לסגירת המעגל הזו הרבה זמן", אמר שרעבי בריאיון עם אריה גולן. "נהיה מאושרים לקבל את אחי לקבורה ראויה. לא הפסקנו להילחם עליו". הוא הוסיף כי הוא מצפה להתאחד עם חבריו ששהו עמו במנהרות. "אני מחכה בכיליון עיניים להתאחד עם חברי אלון אהל שנשאר אחריי במנהרות".

שרעבי נזכר ברגע שבו קיבל את ההודעה על שחרורו, לאחר 491 ימים בשבי חמאס. "אני זוכר כל רגע מימי השבי, רגע ההודעה שאני משתחרר זה רגע שאתה מחכה לו כל כך הרבה זמן. זה הפך לרגע מורכב כי לא לכולנו הודיעו שהם יוצאים. מג"ד של חמאס נכנס והראה לנו תמונות מי יוצא ומתי. האמנו לו אבל אמרנו אחד לשני שיש לנו עסק עם ארגון טרור ושהכול יכול להשתנות ברגע האחרון. 10 ימים לפני השחרור התחילו לפטם אותי. כשהשתחררתי מהשבי שקלתי 44 קילו".

ב-7 באוקטובר נחטף שרעבי עם אחיו יוסי מקיבוץ בארי. אשתו ליאן ובנותיהם נויה ויהל נרצחו בביתם. יוסי נהרג לאחר כ-100 ימים בשבי, ככל הנראה בהפצצת חיל האוויר. בחודש פברואר השנה אלי שוחרר יחד עם אוהד בן עמי ואור לוי, לאחר 491 ימים בשבי.