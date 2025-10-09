נתניהו: "ההסכם - ניצחון מוסרי של ישראל"; טראמפ צפוי לנאום בכנסת

לשכתו של רה"מ מסרה כי הוא שוחח עם הנשיא האמריקני אחרי אישור השלב הראשון בהסכם עם חמאס: "מההתחלה הבהרתי שלא ננוח עד שכל חטופינו ישובו"

לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעה הלילה (חמישי) כי הוא שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאחר אישור השלב הראשון בהסכם עם חמאס, שבמסגרתו ישוחררו 48 החטופים מהשבי בעזה. "השניים קיימו שיחה מאוד מרגשת וחמה, ובירכו זה את זה על ההישג ההיסטורי", מסרה הלשכה.

עוד נמסר כי נתניהו הזמין את טראמפ לנאום בפני כנסת ישראל. על פי הערכות, ייתכן כי הנשיא האמריקני ינאם בכנסת כבר ביום ראשון הקרוב.

בהודעה שפרסם נתניהו באנגלית נמסר כי "עם אישור השלב הראשון של ההסכם, כל החטופים שלנו יושבו הביתה. זו הצלחה דיפלומטית וניצחון מוסרי למדינת ישראל".

"מההתחלה הבהרתי כי לא ננוח עד שכל חטופינו יחזרו ועד שכל מטרותינו יושגו", הוסיף נתניהו. "הודיתי לנשיא טראמפ על המנהיגות, השותפות והמחויבות שלו לביטחונה של ישראל ולחירותם של החטופים שלנו".