היערכות לשחרור החטופים - וביקור טראמפ | לוח הזמנים לתחילת השבוע

בישראל נערכים לאפשרות כי החטופים ישוחררו כבר ביום ראשון, והמשפחות עודכנו בדבר. במקביל, לפני או אחרי השחרור, טראמפ צפוי להגיע לביקור בזק בשני

לאחר אישור ההסכם אמש בישיבת הממשלה ועם כניסת הפסקת האש לתוקף היום, בישראל נערכים הערב (שישי) לשחרור החטופים משבי חמאס ולחזרתם הביתה במהלך 72 השעות הקרובות.

משפחות החטופים עודכנו כי ההיערכות היא לשחרור אפשרי של החטופים כבר ביום ראשון. עם זאת, ישנה אפשרות כי הדבר יתרחש ביום שני. בנוסף, הכנות לכך שהשחרור ייערך בפעימה אחת. במקביל, בבתי החולים סורוקה וברזילי נמצאים בכוננות חירום מחשש למצבם הרפואי של חלק מהחטופים שיחזרו.

ביום שני צפוי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להגיע לנחות בישראל ב-09:20, כשכאמור טרם ברור האם הביקור יקרה לפני או אחרי שחרור החטופים. לאחר הנחיתה הוא יגיע לנאום במשכן הכנסת בירושלים, ואז בשעה 15:00 הוא ימריא בחזרה.

תחילה תוכנן כי הביקור ייערך ביום ראשון, אולם הגעתו של טראמפ נדחתה ביממה בשל קשיים לוגיסטיים. בישראל בוחנים קבלת פנים לנשיא ארצות הברית בנתב"ג בהשתתפות שרי הממשלה ומכובדים נוספים. הרכב המשתתפים באירוע ייקבע לפי לוח הזמנים של טראמפ שצפוי להיות כמו שצויין קצר מאוד.

במהלך היום בג"ץ דחה את העתירה נגד שחרור האסירים הפלסטינים במסגרת העסקה, ופיקוד המרכז האמריקני אישר - כוחות צה"ל התייצבו בקו הנסיגה הראשון. חמאס עסוק כעת גם הוא, כך לפי גורמים ישראלים, בהכנות לקראת השחרור הצפוי.