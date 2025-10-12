אביו של רועי שלו ששם קץ לחייו: לא ראיתי את הכתובת על הקיר, מקווה שהמקרה שלנו יעשה שינוי

אבא של רועי שלו ששם קץ לחייו: לא זיהיתי את המצוקות נכון
רונן, אביו של רועי שלו שורד הנובה ששם קץ לחייו לפני יומיים, סיפר על הרגע בו ראה את הפוסט של בנו ("הבנתי שהגרוע מכל קרה"), על הסימנים שהוא לא הצליח לזהות ("האמנתי שהוא יעבור את זה ויצא מזה") ועל התקווה שהמקרה של רועי יהיה האחרון ("אם הצלנו את המתאבד הבא עשינו את שלנו")
מחבר מאיה ראכלין
רועי שלו ומפל אדם, ארכיון
רועי שלו ומפל אדם, ארכיון צילום: רשתות חברתיות

רועי שלו ניצל מהטבח במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, אבל איבד את זוגתו מפל אדם וחברתו הילי סלומון שנרצחו במסיבה. שבועיים לאחר 7 באוקטובר רפאלה אימו שמה קץ לחייה, ולפני יומיים הכאב הכריע אותו והוא שם קץ לחייו.

שעות לפני שאותרה גופתו, כתב שלו בפוסט באינסטגרם: "אני באמת מצטער. לא יכול לשאת את הכאב הזה יותר. אני נשרף מבפנים ואני לא מסוגל להכיל את זה יותר". רונן שלו, אביו של רועי סיפר היום (ראשון) שכאשר הוא ראה את הפוסט הוא הבין: "שהגרוע מכל קרה. לא האמנתי שהוא יגיע למצב כזה. לא ראיתי את הכתובת על הקיר ולא זיהיתי את המצוקות נכון". 

רועי שלו ובת זוגו מפל אדם
רועי שלו ובת זוגו מפל אדם

רונן התייחס לכך שסביב הימים שצוין בהם טבח 7 באוקטובר רועי היה, "מאוד כבוי. שתק הרבה, ולא כל כך הגיב לשאלות. לא הביע עניין בדברים. אבל אני תיארתי לעצמי שזה קשור לאירוע ולאזכרה של מפל והילי". רונן הוסיף: "האמנתי שהוא יעבור את זה ויצא מזה ויחזור להיי שהוא היה בו לפני. כי פוסט טראומה זה עליות וירידות, לפעמים בהפרשים של שעות. מתרגלים לזה אבל זה לא טוב. לא צריך להתרגל לזה. צריך להיות עם היד על הדופק".

רועי שלו ובת זוגו מפל אדם
רועי שלו ובת זוגו מפל אדם

הטיפול בשורדי הנובה ומשפחותיהם על ידי המדינה ספג ביקורת בעבר. רונן אמר כי צריך "להקים ועדה מסודרת עם אנשי מקצוע, להקצות לזה כסף, ולטפל ב-4,000 משפחות של שורדים שהרבה מהם לא חזרו לחיים".

הוא הוסיף כי בקרב משפחות רבות, "היומיום שלהם זה להיות עם הילד ולא לעזוב אותו כדי שלא יעשה לעצמו משהו חס וחלילה", רונן המשיך, "אני מקווה שהמקרה שלנו יעשה שינוי. אם הצלנו את המתאבד הבא עשינו את שלנו". 

הלוויתו של רועי שלו תתקיים מחר בבית העלמין בכפר יונה ב-13:00.

