"הוא נרצח ב-7 באוקטובר - ומת היום": הטרגדיה הלא נתפסת של רועי שלו

רועי שלו איבד את חברתו מפל אדם בנובה במתקפת ה-7 באוקטובר, ושבועיים לאחר מכן אמו שמה קץ לחייה. אמש הוא לא היה יכול עוד לשאת את הכאב. מעיין אדם, אחותה של חברתו ספדה לו: " מקווה ששני הילדים האלו מחובקים ומחויכים עכשיו, מצמידים מחדש לב אל לב".