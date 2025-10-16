הגשש מחמד שנחטף ב-7 באוקטובר יובא לקבורה: "היה אמיץ"

הגשש מחמד שנחטף ב-7 באוקטובר יובא לקבורה: "היה אמיץ"
רס"ם מחמד אלאטרש נפל בקרבות הקשים בעוטף בשבת השחורה - והיום, שנתיים אחרי, משפחתו תוכל להביאו סוף סוף לקבורה ראויה: "זו סגירת מעגל בשביל מחמד ובשבילנו"
מחבר אסף פוזיילוב
רס"ם מחמד אלאטרש
רס"ם מחמד אלאטרש צילום: באדיבות המשפחה

במשפחתו של רס"ם מחמד אלאטרש קיבלו הלילה (חמישי) אחרי כשנתיים את גופתו במסגרת העסקה לשחרור החטופים. נימר, אחיו של מחמד, שיתף בריאיון בכאן חדשות בתחושת ההקלה במשפחה שמהולה בעצב כבד.

"זו סגירת מעגל בשביל מחמד ובשבילנו, לפחות יש לו קבר", אמר האח נימר. "הוא היה אדם אמיץ, גם בשבט. אדם של אחריות ומשפחה, מנהיג. כאח בכור, כל המשפחה נהגה להתייעץ איתו. עכשיו המעגל סוף סוף נסגר. השנתיים האחרונות היו עבורנו קשות, לפעמים לא ידענו אם הוא חי או מת. זה שמביאים אותו לקבורה סוגר את המעגל עבורנו. נקיים את ההלווייה לפי מנהג הבדואים והמנהג הצבאי". 

מחמד אלאטרש הושב הלילה יחד עם החטופה החללה ענבר הימן, והשניים זוהו סופית בשעות הבוקר במכון לרפואה משפטית. הלווייתו תתקיים בשעה 13:00 ביישוב הבדואי סעווה שבנגב. מחמד בן ה-39 שירת כגשש בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה. ב-24 ביוני 2024 הודיע דובר צה"ל כי הוא נפל בקרב ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת בשבי ברצועת עזה. אלאטרש הניח שתי נשים ו-13 ילדים.

