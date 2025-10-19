המפגש עם מח"ט עזה, המכות - והרעב: מסע ההישרדות של איתן מור בשבי בעזה

צביקה, אביו של איתן מור שהוחזק בשבי במשך 738 ימים, שיתף בריאיון ב"קלמן ליברמן": הוא קיבל רק כמה כפות אורז ביום, הוחזק לבד במשך יותר משנה, עבר בין 40 מקומות מסתור, ופגש את אחרוני בכירי חמאס בעזה ש"איים על המחבלים שאם יקרה לאיתן משהו - הוא יהרוג אותם"

צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, סיפר הבוקר (ראשון) בריאיון לקלמן ליבסקינד ואסף ליברמן בכאן רשת ב' על מסע ההישרדות של בנו בשנתיים בהם הוחזק בשבי בעזה, בהם תנאי השבי הקשים - והמפגש עם מח"ט העיר עזה בחמאס. "איתן משתף בלי סוף את מה שעבר, הוא חזר רזה, חלש וחיוור - אבל עם רוח".

"הוא היה קשור עם ידיים מאחורי הגב במשך שלושת הימים הראשונים בעזה, ובשנה הראשונה בשבי הוחזק לבד לגמרי. הוא הועבר בין כ-40 מקומות מסתור בשנתיים האחרונות, כולם בעיר עזה - מעל ומתחת לקרקע", סיפר אביו של איתן.

עוד אמר צביקה כי בנו שרד על שאריות מזון: "הוא עבר תקופות של רעב קשה, קיבל רק מספר כפות אורז ביום. איתן ראה עזתים רוצחים אחד את השני כדי להשיג אורז או פיתה, גם למחבלים שהחזיקו בו היה מעט אוכל".

בריאיון, סיפר אביו של איתן על כך שפעם אחת הוא הצליח לגנוב פיתה - ואז המחבל שהחזיק בו היכה אותו. לדבריו, "מי שהצילה אותו הייתה אשתו של המחבל, שצרחה על בעלה שיפסיק".

בנוסף, אביו של איתן חשף כי בנו פגש בשבי את עז א-דין חדאד, מח"ט העיר עזה בחמאס - ואחרוני בכירי ארגון הטרור בעזה: "הוא סיפר שמדובר באדם שקול שאפשר לדבר איתו, והקפיד על יחס טוב לחטופים. לפעמים הוא גם איים על שאר המחבלים שאם יקרה משהו לאיתן - הוא יהרוג אותם".

איתן מור בתמונה ראשונה עם הוריו, צביקה ואפרת צילום: -

איתן מור, בן 25 מירושלים, נחטף לעזה ב-7 באוקטובר ממסיבת הנובה ברעים בה עבד כמאבטח. איתן וחברו אליקים ליבמן, שעבד גם הוא כמאבטח ונרצח במסיבה, סייעו למבלים ופינו פצועים. במהלך ניסיון ההימלטות של השניים, הם סייעו לשתי נשים שנפצעו, עד שנורה לעברם טיל RPG - ואיתן נחטף. הוא שוחרר מהשבי בעזה אחרי 738 יום, במסגרת פעימת החטופים החיים בתוכנית נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להפסקת אש בעזה.