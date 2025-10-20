אליהו מרגלית שגופתו הושבה הובא למנוחות: "דמותך לא תישכח"

מרגלית שהושב לישראל בסוף השבוע הובא לקבורה בקיבוץ ניר עוז ממנו נחטף ב-7 באוקטובר. בתו, שורדת השבי, נילי מרגלית ספדה: "אין לי מילים לתאר את מערבולת הרגשות שמתחוללת בי"

בקיבוץ ניר עוז הובא היום (שני) למנוחות אליהו מרגלית שגופתו הושבה ארצה מעזה בסוף השבוע האחרון. מרגלית (75) נחטף בבוקר 7 באוקטובר לאחר שיצא לבדוק את שלום הסוסות שלו ברפת של הקיבוץ. מאז ועד סוף השבוע האחרון הוחזק ברצועת עזה.

הובא למנוחות בקיבוץ ניר עוז. אליהו מרגלית

בתו של מרגלית, נילי נחטפה אף היא לרצועת עזה ושוחררה לאחר 55 ימים בשבי. היום בהלוויית אביה אמרה: "מאז כשחזרתי מהשבי הרגשתי שאני צריכה לצרוב את האסון הזה על גופי, שלא יישאר חרוט לי רק בנפש".

"‏ממש כמו שידעתי שלא היית אוהב את זה, גם ידעתי שהיית מקבל את זה. כמו שתמיד קיבלת אותי. וכך, בעדינות, ובדיו קעקועים מיוחדת, אתה צרוב על לוח לבי".

‏עוד אמרה: "מאז השבת ההיא אני מרגישה שאין לי מילים לתאר את מערבולת הרגשות שמתחוללת בי. חשבתי שצריך להמציא מילים חדשות לשפה העברית כי אין שום מילה שיכולה לתאר במדויק את מה שקורה פה בשנתיים האחרונות".

מרגלית סיימה את ההספד במילים: "אבא, עצמת עיניים לפני הרבה מאוד זמן, ובעוד מספר דקות גופך יהיה באדמה. אדמה שאתה כל כך אוהב תעטוף אותך והמסע שלך בעולם הזה יבוא לסיומו. דמותך בעולם הזה - מי שהיית עבורנו, לא תישכח".

רעייתו של אליהו, דפנה מרגלית אמרה בהלוויה: "תודה לך על מי שהיית, ועל מי שאתה. אני רוצה להגיד תודה גם לכם שבאתם ולכל האנשים שהיו איתנו במשך הדרך גם. ולסיום אומר: אליהו, אלי, צ'רצ'יל, צ'רצ', צ'רצ'ול, צ'ורצ'יל, אתה חסר".