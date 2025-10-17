הביתה.

חמאס: נעביר לישראל חטוף חלל בשעה 23:00

בישראל נערכים לקבל מידי הצלב האדום חלל אחד, ששמו לא נמסר, מתוך ה-19 שעדיין מוחזקים בעזה. חמאס טען שלשום כי מסר את כל החללים שיש ביכולתו לאתר, אך בישראל מתעקשים: הארגון עדיין מחזיק בידיו מספר דו ספרתי של חטופים חללים
חמאס מוסר חטופים חללים לידי הצלב האדום, אוקטובר 2025
חמאס מוסר חטופים חללים לידי הצלב האדום, אוקטובר 2025 צילום: -

חמאס הודיע הערב (שישי) כי יעביר חטוף חלל לידי הצלב האדום בשעה 23:00, אך לא מסר את שמו. 19 חטופים חללים מוחזקים עדיין ברצועת עזה. 

צפו בשידור הישיר בכאן 11:

במסגרת העסקה הנוכחית הוחזרו לקבורה בישראל עד כה תשעה מתוך 28 החטופים החללים. אמש העביר חמאס שני ארונות של החטופים החללים ענבר הימן ורס"ם מחמד אלאטרש. בישראל זעמו על הפרת ההסכם בידי חמאס ועד כה מנעו את פתיחת מעבר רפיח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על ארגון הטרור העזתי כי אם לא יעמוד במחויבותו - יאפשר לישראל לחדש את הפעילות הצבאית ברצועה.

במהדורת כאן חדשות פורסם השבוע כי על פי מקורות המעורים בנושא, נמסרו בימים האחרונים לידי חמאס חטופים חללים מידי ארגוני טרור נוספים הפועלים בעזה.

עם השבת גופותיהם של ענבר הימן ורס"ם מוחמד אל-אטרש טען חמאס כי עמד בחלקו בהסכם להחזרת כלל החטופים, החיים והחללים, שאליהם היה מסוגל להגיע. עם זאת, גורם ישראלי מסר אתמול לכאן חדשות כי "לפי הערכות, חמאס יכול להשיב מספר דו-ספרתי של חטופים חללים". לדבריו, חמאס לא מתאמץ מספיק כדי להשיבם על אף שהוא יודע את מיקום קבורתם בעזה. 

