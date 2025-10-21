"ניפגש בגלגול הבא": רונן אנגל הובא למנוחות

החלל החטוף רונן אנגל הובא היום (שלישי) למנוחות בקיבוץ ניר עוז, לאחר שהושב משבי חמאס בעזה אחרי 744 ימים. אשתו קרינה ספדה לו: " היית הלב של הבית עם חוש ההומור הבלתי נגמר שלך. החיים לידך היו כמו הרפתקאה, מתחת גבולות ולקחת אותנו לקצה. היית חבר, שותף לוויכוחים ולצחוקים הגדולים ועכשיו הבית קצת שקט".

שיירת אופנועי מד"א מלווה את ארונו של החלל רונן אנגל, שהושב בשבוע שעבר לישראל מהשבי בעזה - וצפוי להיטמן היום בבית העלמין בניר עוז. אנגל, שהיה בן 54 במותו, התנדב כחובש במד"א@Itsik_zuarets @pozailov1 (צילום: דנה רעני) pic.twitter.com/zgHxkmsHk7 — כאן חדשות (@kann_news) October 21, 2025

בתו של רונן, מיקה אנגל, נפרדה: אבא שלי, אני כל כך לא רוצה להשלים ולהבין שאתה כבר לא תהיה איתי. שאני לעולם לא אזכה לחבק אותך שוב, שאני לא אזכה להיות איתך שוב, לקרוא לך אבא שוב. זה היה אני ואתה נגד העולם ועכשיו אני לבד נגד העולם".

"מסרבת לקבל שאני לא אזכה יותר לחיבוק שלך או לחיוך שלך", המשיכה מיקה. "אני מקווה שאתה יודע ורואה כמה אני צריכה אותך. ניפגש בגלגול הבא. כל כך לא הגיע לך הסוף הזה. אוהבת אותך לעד".

רונן אנגל, בן 54 במותו, נרצח ב-7 באוקטובר בעת שהגן על משפחתו מפני מחבלים שחדרו לביתם, וגופתו נחטפה לעזה. הוא הותיר אחריו את אשתו קרינה, את ילדיו טום, מיקה ויובל ואת אחיו דני. קרינה, מיקה ויובל נחטפו גם הן לעזה ב-7 באוקטובר, ושוחררו בעסקה הראשונה בחודש נובמבר 2023, אחרי 52 יום בשבי.

דני אנגל, אחיו של רונן, סיפר בריאיון לאריה גולן בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' על גבורתו של רונן ביום הטבח: "אנחנו מקפידים להגיד שהוא נהרג תוך כדי שהוא ניסה להציל את המשפחה שלו. רונן היה חמוש והיה הבחור הזה שתמיד חותר למגע, וברגע שהבין מה קורה הוא יצא מהממ"ד כשהוא משאיר מאחוריו את קרינה והבנות. הוא נלחם עד טיפת הדם האחרונה, הוא לא יכול היה לעמוד מול כמות כזאת של מחבלים. יש ממצאים שמראים שהיה שם חתיכת קרב".

בתו של רונן, מיקה, כתבה בפוסט בחשבון האינסטגרם שלה לאחר קבלת הבשורה על השבת אביה מעזה: "אחרי 744 ימים, אבא שלי סוף סוף חזר לארץ. זה לא מה שקיווינו לו, ולא מה שייחלנו לו - אבל סוף סוף זה הגיע. ליבנו עם משפחות החטופים ולא עוצרים עד החטוף החלל האחרון".