החלל החטוף רונן אנגל, שנרצח ב-7 באוקטובר, הושב לישראל

אנגל, בן 54 במותו, הוא אחד משני החטופים החללים שהושבו אמש לישראל • הוא נרצח כשהגן על משפחתו מהמחבלים שחדרו לביתם בניר עוז, אשתו קרינה ובנותיו מיקה ויובל נחטפו גם הן ושוחררו מהשבי אחרי 52 יום • אחיו של רונן: "הוא נלחם עד טיפת הדם האחרונה" • הליך הזיהוי של החלל הנוסף נמשך

רונן אנגל מקיבוץ ניר עוז הוא אחד החטופים החללים שהושבו הלילה לישראל - כך הותר הבוקר (ראשון) לפרסום. גופתו שוחררה אמש מידי חמאס והושבה לישראל לצד חטוף חלל נוסף, שהליך זיהויו במכון לרפואה משפטית באבו כביר נמשך.

רונן נרצח בעת שהגן על משפחתו מפני מחבלים שחדרו לביתם, וגופתו נחטפה לעזה. הוא הותיר אחריו את אשתו קרינה, את ילדיו טום, מיקה ויובל ואת אחיו דני. קרינה, מיקה ויובל נחטפו גם הן לעזה ב-7 באוקטובר, ושוחררו בעסקה הראשונה בחודש נובמבר 2023, אחרי 52 יום בשבי.

אחיו של רונן אנגל על גבורתו ב-7 באוקטובר: "נלחם עד טיפת הדם האחרונה"

דני אנגל, אחיו של רונן, סיפר בריאיון לאריה גולן בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' על גבורתו של רונן ביום הטבח: "אנחנו מקפידים להגיד שהוא נהרג תוך כדי שהוא ניסה להציל את המשפחה שלו. רונן היה חמוש והיה הבחור הזה שתמיד חותר למגע, וברגע שהבין מה קורה הוא יצא מהממ"ד כשהוא משאיר מאחוריו את קרינה והבנות. הוא נלחם עד טיפת הדם האחרונה, הוא לא יכול היה לעמוד מול כמות כזאת של מחבלים. יש ממצאים שמראים שהיה שם חתיכת קרב".

"רונן וקרינה רצו לשפר את איכות חייהם ועברו לניר עוז. הם חיו בקיבוץ 13 שנים עד שהגיע 7 באוקטובר", סיפר אחיו של רונן. "היו להם חיים מדהימים, גידלו משפחה למופת". לסיום אמר כי המשפחה מתכננת לקיים מסע אופנועים בלווייה, כי רונן היה אופנוען.

בתו של רונן, מיקה, כתבה בפוסט בחשבון האינסטגרם שלה לאחר קבלת הבשורה על השבת אביה מעזה: "אחרי 744 ימים, אבא שלי סוף סוף חזר לארץ. זה לא מה שקיווינו לו, ולא מה שייחלנו לו - אבל סוף סוף זה הגיע. ליבנו עם משפחות החטופים ולא עוצרים עד החטוף החלל האחרון".

ממטה משפחות החטופים נמסר: "אנגל נולד וגדל בתל אביב, אך ב-2010 החליט להחליף את הנוף העירוני בשדות הנגב המערבי ולגדל את ילדיו בקיבוץ. הוא התנדב כחובש במד"א, היה אוהב הטבע והאדמה, שעבר בכל שבילי הארץ בטיולי אופנועים. לרונן הייתה נפש של אומן - בין אם כצלם מוכשר שהתבונן על העולם מזווית ייחודית, או כששיפץ גרוטאות והעניק להן חיים חדשים, נהג לומר: "זבל של מישהו אחד הופך לאוצר אצל מישהו אחר".

בקיבוץ ניר עוז הוסיפו: "רונן היה אב מסור לילדיו, אוהב בעלי חיים, אדם אופטימי שתמיד מסתכל על הצד החיובי, חייכן ושמח. הוא אוהב טיולים ורכיבת שטח, אוסף וינטג' ומעל הכל - חבר אמת. רונן עבד כהנדסאי מים, ובקיבוץ עסק בלול ובחידוש ושיפוץ רהיטים ופריטי וינטג'".

במסגרת העסקה הנוכחית הוחזרו לקבורה בישראל עד כה 12 מתוך 28 החטופים החללים. אמש הושב לישראל אליהו מרגלית. ביום רביעי האחרון העביר חמאס את ארונותיהם של ענבר הימן ורס"ם מחמד אלאטרש. לפני כן, הושבו החטופים החטופים החללים גיא אילוז, ביפין ג'ושי, יוסי שרעבי וסרן דניאל פרץ, ולאחר מכן הושבו אוריאל ברוך, סמ"ר תמיר נמרודי, ואיתן לוי.

לפני מספר ימים טען חמאס כי עמד בחלקו בהסכם להחזרת כלל החטופים, החיים והחללים, שאליהם היה מסוגל להגיע. עם זאת, גורם ישראלי מסר השבוע לכאן חדשות כי "לפי הערכות, חמאס יכול להשיב מספר דו-ספרתי של חטופים חללים". לדבריו, חמאס לא מתאמץ מספיק כדי להשיבם על אף שהוא יודע את מיקום קבורתם בעזה.

בישראל זעמו על הפרת ההסכם בידי חמאס ועד כה מנעו את פתיחת מעבר רפיח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על ארגון הטרור העזתי כי אם לא יעמוד במחויבותו - יאפשר לישראל לחדש את הפעילות הצבאית ברצועה.