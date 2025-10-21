ממ"ז ת"א: "ביטול הדרבי - החלטה נכונה, התמודדנו עם קומץ של ביריונים" 

ניצב חיים סרגרוף הסביר כי רימונים תקניים הוכנסו לבלומפילד חרף המגנומטרים והאמצעים לזיהוי פנים שהוצבו בשערים: "יכולנו להפשיט את כולם בכניסה, זה מה שאנחנו רוצים?"
שוטרים באיצטדיון בלומפילד, 19 באוקטובר 2025
שוטרים באיצטדיון בלומפילד, 19 באוקטובר 2025

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, אמר היום (שלישי) כי ביטול הדרבי התל אביבי שלשום היה "ההחלטה הנכונה".

כשנשאל איך הצליחו אוהדים להכניס רימונים תקניים לאיצטדיון אמר ניצב סרגרוף: "שמנו מגנומטרים בכל שער וגם אמצעים לזיהוי פנים. יכולנו להפשיט כל בן אדם בכניסה, האם זה מה שאנחנו רוצים?".

לדבריו, השוטרים במקום ערכו חיפושים מדגמיים, אך "לא יכלו למנוע הכול".

"אני מבטיח שנבין איך הרימונים נכנסו. נפעיל את החוקרים הכי טובים ונגיע לחקר האמת". לדברי מפקד המחוז, הבעיה היא לא אי מניעת כניסת הרימונים, אלא המחסור בהרתעה. "אנחנו צריכים כמה שחקנים שיהיו מתחת לאלונקה, לא רק המשטרה. מה עושים בבתי המשפט כשתופסים מישהו? מה עושים הגופים האחרים אם אנחנו רוצים לנצח את התופעה הזו?", שאל. 

אחרי ביטול המשחק ופיזור האוהדים תועדו מקרים רבים של אלימות משטרתית. "ההחלטה לסגור את המשחק הייתה דרמטית, ואני מבין שאנשים רבים היו מתוסכלים ושהיו צפויות קטטות. התמודדנו עם קומץ של בריונים".

"היו אמירות של שוטרים שלא אהבתי, הנתונים עברו למחלקה לחקירות שוטרים", הוסיף. 

אוהדת שהושפלה על ידי שוטר באירועי הדרבי סיפרה בדמעות לכאן חדשות: "הוא אמר לי 'רולה, מי ייגע בך'"

 

