"אחתוך אותך לחתיכות": גבר נעצר בחשד שאנס אישה בירושלים

תושב אשדוד בן 37 נעצר בחשד כי תקף מינית אישה בבניין כלל בבירה, ואיים עליה "אמצא אותך בכל מקום"

תושב אשדוד בן 37 נעצר היום (רביעי) בחשד שאנס, איים ותקף אישה בבניין כלל בירושלים. על פי החשד, בין השניים יש היכרות מוקדמת והם נפגשו אתמול בבניין. בשלב מסוים הם נכנסו הוא לשירותי הגברים והיא לשירותי הנשים. כשיצאה משירותי הנשים החשוד תפס אותה בכוח והכניס אותה לשירותי הגברים וביצע בה אונס באלימות.

על פי החשד, לאחר מספר דקות בהן הקורבן התנגדה הגבר הכה אותה ואמר "אני אמצא אותך בכל מקום, גם אם תיסעי לתל אביב. אני אחתוך אותך לחתיכות כמו שעשו לכם ב-7 באוקטובר, ולא רק לך, לכל היהודים".

בחקירה טען החשוד כי המתלוננת יזמה את המפגש וביקשה לקיים איתו יחסי מין ושהוא לא השתמש בכוח. בית משפט השלום בירושלים האריך היום את מעצרו בשישה ימים ואסר לפרסם את שמו, לבקשת סנגורו.

17 ו-14 שנות מאסר נגזרו על מורשעי האונס הקבוצתי בצפון

בית המשפט המחוזי בנצרת גזר אתמול 17 ו-14 שנות מאסר על בר מרג'יני ומאיר כהן, שהורשעו בביצוע האונס הקבוצתי בצפון לפני כשש שנים. בשבוע הבא תתקיים הכרעת דין בתיק נפרד שקשור לאירוע, שם קרובות משפחה של אחד מהנאשמים נאשמות שניסו להשפיע על הנאנסת ולגרום לה לחזור בה מהתלונה.

בגזר הדין נכתב כי הנאשמים הגיעו לדירתה של המתלוננת בשעת לילה מאוחרת, זמן קצר לאחר ששבה לביתה מבילוי בפאב סמוך שבו שתתה משקאות אלכוהוליים. השניים, שלא הייתה להם היכרות מוקדמת עם המתלוננת, הגיעו אל הבית מבלי שהוזמנו או שוחחו איתה קודם לכם.

אחד מהנאשמים הבחין במצבה של המתלוננת עוד כשהיו בפאב, עקב אחריה ומשנכנסה לדירתה הזמין את הנאשם השני להצטרף אליו. השניים ביצעו במתלוננת מעשים מיניים חמורים ללא הסכמתה ובעת שהייתה נתונה במצב המונע ממנה לתת הסכמה למעשים.

אב בית הדין השופט חנא סבג ציין בהחלטתו: הנאשמים ניהלו אורח חיים נורמטיבי עד ללילה בו גבר עליהם יצרם, אולם לא ניתן לומר כי מדובר באנשים בעלי ערכים נורמטיביים, כאשר שומעים את הדרך בה התייחסו למתלוננת, לפני ובעיקר לאחר ביצוע המעשים, תוך החפצתה והפיכתה לכלי בידיהם".