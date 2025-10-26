בקשת הסנגורים נדחתה, משפט נתניהו ייערך ארבע פעמים בשבוע

בקשת הסנגורים נדחתה, משפט נתניהו ייערך ארבע פעמים בשבוע
בית המשפט המחוזי דחה את בקשת נתניהו לקיים את הדיונים במשפטו שלוש פעמים בשבוע, והחל מחודש נובמבר הדיוניום ייערכו בימים ראשון עד רביעי. עם זאת, רה"מ יוכל לבקש להעיד בשלושה מהדיונים ולא בכולם
מחבר תמר אלמוג
Getting your Trinity Audio player ready...
ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון בבית המשפט
ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון בבית המשפט צילום: גדעון מרקוביץ', פול פלאש 90

 

בית המשפט המחוזי דחה היום (ראשון) את בקשת סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לדחות את קיום המשפט ארבע פעמים בשבוע, כך שהחל מחודש נובמבר המשפט יתקיים בימים ראשון, שני, שלישי ורביעי. 

לצד זאת, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן מסרה לצדדים כי במידה ויהיה צורך בכך, ניתן יהיה לשקול שראש הממשלה יעיד בשלושה מתוך ארבעת הדיונים, ולא בכולם. 

בשבוע שעבר פורסם בכאן חדשות כי רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו דרשה משרים בליכוד לצרף את חתימתם למכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג בנושא חנינה לבעלה בנימין נתניהו. 

הגברת נתניהו פנתה באופן אישי לכמה שרים שסירבו לחתום על המכתב, ואמרה להם: "זה עיתוי טוב - גם טראמפ ביקש, זה חשוב לנו. גם ככה התיקים ממוצאים ולא ייצא מהם כלום, בואו נסיים עם זה".

השרים חשבו כי המכתב לנשיא מיותר וחסר כל משמעות משפטית, ושמדובר במהלך של חנופה מצד השרה עידית סילמן, שיזמה אותו, ולא מעבר לכך. אחרי פניית שרה נתניהו "התיישרו" כל שרי הליכוד וחתמו על המכתב.

בין היתר כתבו השרים לנשיא: "המפתח להנעת תהליך הריפוי והאחדות נמצא אצלך. הממשלה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו הובילה לניצחון אדיר על אויבינו. מנהיגים ברחבי העולם עומדים ומשתאים אל מול המנהיגות ההיסטורית וחסרת התקדים של ראש ממשלת ישראל. הוא אהוב ונערץ בקרב כל אנשי המחנה הלאומי-אמוני".

"למרבה הצער, היום כבר ברור לכל כי כל עוד מתנהל משפטו, שהוא כפצע מדמם בגוף החברה הישראלית, לא תהיה אחדות בישראל. מבלי להרבות מחלוקת, המעט שניתן לומר שעתה, שנים לאחר שהחלו החקירות והמשפט, הקדיח התבשיל. הוא מלבה מחלוקות ומדנים ומזה זמן גם איבד מחשיבותו". 

עוד בנושא

ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון בבית המשפט

אנשי נתניהו לקחו חלק במכתב החנינה של שרי הליכוד לנשיא

ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אוקטובר 2025

אחרי השבת החטופים - נתניהו פתח בקמפיין לביטול משפטו

 

 

 

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • דוקותיים | השייט והכלב
    גל משתקם מהמאניה דרך גלישה עם הכלב סטיב | דוקותיים
  • למרות סיום המלחמה - העוינות נגד ישראל נמשכת
    החרם נמשך: אנשי האקדמיה מישראל שמנודים מהקמפוסים בעולם
  • זה לא סרט: איך נגנבו יצירות ששוות סכומי עתק יורו ממוזיאון הלובר?
    זה לא סרט: איך נגנבו תכשיטים יקרי ערך ממוזיאון הלובר?
  • הרומן בין שליחי טראמפ למסעדה התל אביבית
    המסעדה התל אביבית ששליחי טראמפ התמכרו אליה
  • איך נהפך קיבוץ נאות סמדר מקיבוץ סגור ומסוגר לפנינה תיירותית עולמית?
    מקיבוץ מסוגר לפנינה עולמית: המהפך של נאות סמדר

אולי יעניין אותך