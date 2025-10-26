בקשת הסנגורים נדחתה, משפט נתניהו ייערך ארבע פעמים בשבוע

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת נתניהו לקיים את הדיונים במשפטו שלוש פעמים בשבוע, והחל מחודש נובמבר הדיוניום ייערכו בימים ראשון עד רביעי. עם זאת, רה"מ יוכל לבקש להעיד בשלושה מהדיונים ולא בכולם

בית המשפט המחוזי דחה היום (ראשון) את בקשת סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לדחות את קיום המשפט ארבע פעמים בשבוע, כך שהחל מחודש נובמבר המשפט יתקיים בימים ראשון, שני, שלישי ורביעי.

לצד זאת, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן מסרה לצדדים כי במידה ויהיה צורך בכך, ניתן יהיה לשקול שראש הממשלה יעיד בשלושה מתוך ארבעת הדיונים, ולא בכולם.

בשבוע שעבר פורסם בכאן חדשות כי רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו דרשה משרים בליכוד לצרף את חתימתם למכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג בנושא חנינה לבעלה בנימין נתניהו.

הגברת נתניהו פנתה באופן אישי לכמה שרים שסירבו לחתום על המכתב, ואמרה להם: "זה עיתוי טוב - גם טראמפ ביקש, זה חשוב לנו. גם ככה התיקים ממוצאים ולא ייצא מהם כלום, בואו נסיים עם זה".

השרים חשבו כי המכתב לנשיא מיותר וחסר כל משמעות משפטית, ושמדובר במהלך של חנופה מצד השרה עידית סילמן, שיזמה אותו, ולא מעבר לכך. אחרי פניית שרה נתניהו "התיישרו" כל שרי הליכוד וחתמו על המכתב.

בין היתר כתבו השרים לנשיא: "המפתח להנעת תהליך הריפוי והאחדות נמצא אצלך. הממשלה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו הובילה לניצחון אדיר על אויבינו. מנהיגים ברחבי העולם עומדים ומשתאים אל מול המנהיגות ההיסטורית וחסרת התקדים של ראש ממשלת ישראל. הוא אהוב ונערץ בקרב כל אנשי המחנה הלאומי-אמוני".

"למרבה הצער, היום כבר ברור לכל כי כל עוד מתנהל משפטו, שהוא כפצע מדמם בגוף החברה הישראלית, לא תהיה אחדות בישראל. מבלי להרבות מחלוקת, המעט שניתן לומר שעתה, שנים לאחר שהחלו החקירות והמשפט, הקדיח התבשיל. הוא מלבה מחלוקות ומדנים ומזה זמן גם איבד מחשיבותו".