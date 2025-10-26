יוסי שרעבי יובא למנוחות, משפחתו מזמינה את הציבור ללוותו בדרכו האחרונה

הלווייתו של החטוף החלל יוסי שרעבי תיערך מחר בבית העלמין בקיבוץ בארי. היום (ראשון) מזמינה משפחתו את הציבור הרחב לעמוד בשוליי הדרך במהלך מסע ההלוויה, וללוות את יוסי בדרכו האחרונה.

מסע הלוויה יחל בשעה 11:00 וייצא מחברה קדישא בראשון לציון. בשעה 11:15 יעבור במחלף ראשונים ויעלה בכביש 431 מערב. בשעה 11:25 יעבור במחלף יבנה, בשעה 12:00 בצומת יד מרדכי, ב-12:15 בצומת שער הנגב וב-12:20 בקיבוץ סעד. בשעה 13:00 יתחיל הטקס בקיבוץ בארי.

יוסי שרעבי הושב מרצועת עזה לפני כשבועיים במסגרת ההסכם לסיום המלחמה בין ישראל לחמאס. בבוקר 7 באוקטובר חדרו מחבלים לבית משפחת שרעבי בבארי. יוסי, שהיה אז בן 53, נחטף יחד עם אופיר אנגל, בן זוגה של בתו יובל. אופיר שוחרר מהשבי לאחר 54 ימים, במסגרת עסקת חטופים.

על פי תחקיר צה"ל, ההערכות הן כי יוסי נהרג מקריסת מבנה בו הוחזק, אשר היה סמוך למבנה שהותקף על ידי חיל האוויר, בעקבות התרעה מודיעינית על כוונה להוציא ממנו התקפה לעבר כוחותינו.