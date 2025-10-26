יוסי שרעבי יובא למנוחות, משפחתו מזמינה את הציבור ללוותו בדרכו האחרונה

יוסי שרעבי יובא למנוחות, משפחתו מזמינה את הציבור ללוותו
החטוף החלל שחזר מהשבי יובא למנוחת עולמים ביום שני בקיבוץ בארי. מסע הלוויה ייצא בשעה 11:00 מראשון לציון, ויעבור במחלף יבנה, צומת יד מרדכי, צומת שער הנגב ובקיבוץ סעד | לוח הזמנים המלא
מחבר יעל צ'כנובר
Getting your Trinity Audio player ready...
יוסי שרעבי
צילום: באדיבות המשפחה

הלווייתו של החטוף החלל יוסי שרעבי תיערך מחר בבית העלמין בקיבוץ בארי. היום (ראשון) מזמינה משפחתו את הציבור הרחב לעמוד בשוליי הדרך במהלך מסע ההלוויה, וללוות את יוסי בדרכו האחרונה. 

מסע הלוויה יחל בשעה 11:00 וייצא מחברה קדישא בראשון לציון. בשעה 11:15 יעבור במחלף ראשונים ויעלה בכביש 431 מערב. בשעה 11:25 יעבור במחלף יבנה, בשעה 12:00 בצומת יד מרדכי, ב-12:15 בצומת שער הנגב וב-12:20 בקיבוץ סעד. בשעה 13:00 יתחיל הטקס בקיבוץ בארי. 

יוסי שרעבי הושב מרצועת עזה לפני כשבועיים במסגרת ההסכם לסיום המלחמה בין ישראל לחמאס. בבוקר 7 באוקטובר חדרו מחבלים לבית משפחת שרעבי בבארי. יוסי, שהיה אז בן 53, נחטף יחד עם אופיר אנגל, בן זוגה של בתו יובל. אופיר שוחרר מהשבי לאחר 54 ימים, במסגרת עסקת חטופים.

על פי תחקיר צה"ל, ההערכות הן כי יוסי נהרג מקריסת מבנה בו הוחזק, אשר היה סמוך למבנה שהותקף על ידי חיל האוויר, בעקבות התרעה מודיעינית על כוונה להוציא ממנו התקפה לעבר כוחותינו.

עוד בנושא

עדיין יש את מי להחזיר: חמאס לא השיב חללים כבר 4 ימים - והמשפחות חוששות

הבאת החטופים על ידי הצלב האדום מרצועת עזה לשטח ישראל, אתמול

גורם ביטחוני: ישראל מחפשת חטופים חללים בתוך הקו הצהוב

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • דוקותיים | השייט והכלב
    גל משתקם מהמאניה דרך גלישה עם הכלב סטיב | דוקותיים
  • למרות סיום המלחמה - העוינות נגד ישראל נמשכת
    החרם נמשך: אנשי האקדמיה מישראל שמנודים מהקמפוסים בעולם
  • הרומן בין שליחי טראמפ למסעדה התל אביבית
    המסעדה התל אביבית ששליחי טראמפ התמכרו אליה
  • איך נהפך קיבוץ נאות סמדר מקיבוץ סגור ומסוגר לפנינה תיירותית עולמית?
    מקיבוץ מסוגר לפנינה עולמית: המהפך של נאות סמדר
  • הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה? | שובר חומות
    הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה?

אולי יעניין אותך