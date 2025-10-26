הנאשמים בהצתת הפחים מול מעון רה"מ שוחררו למעצר בית: "לא יחזרו על כך"

הנאשמים בהצתת הפחים מול מעון רה"מ שוחררו למעצר בית
במהלך הדיון קבע השופט כי הנאשמים במעשה "למדו את הלקח". הפרקליטות ביקשה לעכב את ביצוע ההחלטה על מנת לשקול ערעור לבית המשפט העליון
מחבר ורד פלמן
אירוע ההצתה סמוך למעון ראש הממשלה, מוקדם יותר החודש
אירוע ההצתה סמוך למעון ראש הממשלה, מוקדם יותר החודש צילום: דוברות המשטרה

ארבעת הנאשמים בהצתת הפחים מול מעון ראש הממשלה שוחררו היום (ראשון) למעצר בית. עם זאת, המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע להחלטה על מנת לשקול לערער לבית המשפט העליון בנושא. בית המשפט המחוזי בירושלים נענה לבקשה וקבע עיכוב ביצוע עד יום שלישי הקרוב בשעה 16:30.

הנאשמים בפרשה הם עמוס דורון, שמואל ראובני, אייל גילר ומרק פויגל בו רואה הפרקליטות כ"מפעיל המציתים". 

השופט מרדכי בורשטיין התייחס בביטול לטענת הפרקליטות למסוכנות מוגברת מצד הנאשמים, לאור ביצוע העבירות על רקע אידיאולוגי.

בהחלטת השופט נכתב: "במהלך הדיון עמדתי על הקושי בעבריינות אידיאלוגית אך שירות המבחן מצא כי נוכח מכלול הנסיבות והמאפיינים האישיים ניתן לנטרל את החשש להישנות עבירות ועל כן אף אם בוצעו העבירות על רקע האידיאולוגי דומה כי המשיבים למדו את הלקח ולא יחזרו על כך".

בהחלטה על השחרור למעצר בית כתב השופט: "מאז הדיון הקודם חל שינוי נסיבות משמעותי המצדיק שחרורם של המשיבים הוגשו תסקירי שירות המבחן אשר המליצו על שחרורם של המשיבים וכידוע, לא בנקל יסטה בית המשפט מהמלצת שירות המבחן".

בהמשך נכתב: "שנית שוחררו החטופים החיים ושוחררו גם חללים ובנוסף גם הסתיימה המלחמה. שלישית נעצרו מעורבים אחרים ובכך החשש מעילת השיבוש פחת. כמו כן לא ניתן להתעלם שאחד מאותם מעורבים שוחרר למעצר בית".

"אמרתי להם שלא עושים עבירה"

במהלך הדיון ביקשה הפרקליטת לעשות הבחנה בין שלושה נאשמים לבין הנאשם הרביעי מרק פויגל, לו מייחסת המדינה את "הפעלת המציתים".

השופט בורשטיין שאל את נציג הפרקליטות בדיון ביחס לפויגל: "זה מפעיל הסוכנים, אדוני? אתה רואה אותו?"

על כך השיב נציג הפרקליטות: "כל המעורבים מזהים אותן כמארגן ומפעיל ולכן מידת האמון שבית המשפט יכול לתת בו היא נמוכה. גם לאור דבריו בחקירותיו: הוא לא לוקח אחריות, מרחיק את עצמו מהאירוע, 'רק חיבר בין הפעילים', 'אני לא אמרתי להם לשרוף, אמרתי להם שלא עושים עבירה'".

בנוגע לשלושת הנאשמים הראשונים, הסכימה הפרקליטות למעצר בפיקוח אלקטרוני. בנוגע לפויגל ביקשה המדינה המשך מעצר. השופט כאמור קבע כי יש לשחרר את כל הנאשמים למעצר בית.

אולי יעניין אותך