השרים טענו לחוסר טיפול בהסתה נגדם; נתניהו: "אין אכיפה"

יממה לאחר העימותים האלימים מחוץ לאירוע הליכוד בפ"ת, השרים יצאו במתקפה מתוזמרת נגד הפרקליטות בטענה כי היא לא מטפלת בהסתה נגדם • השרה גולן: "אם לא הייתה אבטחה - הייתי נרצחת בלינץ'" • לפיד תקף: "ישיבת הממשלה הוקדשה לעוד סבב התבכיינות של השרים"

שרי הממשלה ביקרו היום (ראשון) בחריפות את פרקליטות המדינה לאחר העימותים האלימים אמש מחוץ לאירוע הליכוד בפתח תקווה, ובמתקפה מתוזמרת בישיבת הממשלה, האשימו אותה בחוסר טיפול בהסתה כלפיהם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו טען כי "אין אכיפה כלפי מסיתים". לדבריו, "האחריות היא של היועמ"שית ופרקליט המדינה". השר קיש אמר כי הוא "עובר יום יום הפגנות אלימות מול הבית והפרקליטות לא עושה כלום", ומפכ"ל המשטרה דני לוי גיבה אותו: "הוא צודק. הוגשו 13 תיקים אבל צריך שיתוף פעולה של הפרקליטות".

השר קרעי שאל אם הפרקליטות לא משתפת פעולה עם המשטרה, ולכך השיב רנ"צ לוי: "זה אחד הנושאים שאני אדבר עליהם עם היועצת המשפטית לממשלה".

השרה מאי גולן התייחסה למהומות בפתח תקווה מחוץ לאירוע המפלגה, וטענה: "אם לא הייתה אבטחה - הייתי נרצחת בלינץ' אלים". בן גביר הוסיף: "הרצח הפוליטי הבא הוא עניין של זמן. הכתובת על הקיר".

אלימות משטרתית בהפגנה בפתח תקווה מחוץ לאירוע הרמת כוסית של הליכוד; שוטר יס"מ הטיח לקרקע את צלם העיתונות ראובן קסטרו, שנפגע וטופל במקום@hadasgrinberg ואורלי אלקלעי



(צילום: אורית לטנר, "בונות אלטרנטיבה") pic.twitter.com/4y7LSRn8CR — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2025

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את הממשלה: "ישראלים נרצחים ברחובות, 142 מדינות מצביעות נגדנו באו״ם, החטופים גוססים במנהרות, האנטישמיות בעולם משתוללת, אבל ישיבת הממשלה הוקדשה לעוד סבב התבכיינות של השרים על זה שמסיתים נגדם. ממשלה חולה".

כאמור, אתמול התרחשו מהומות אלימות מחוץ לאירוע הרמת כוסית של הליכוד בפתח תקווה, ועימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. שוטר יס"מ הטיח אל הקרקע את צלם העיתונות ראובן קסטרו, שנפגע וטופל במקום. במשטרה מסרו כי נסיבות האירוע נבדקות.