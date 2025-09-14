הציטוטים מישיבת הממשלה

השרים טענו לחוסר טיפול בהסתה נגדם; נתניהו: "אין אכיפה"

השרים טענו לחוסר טיפול בהסתה נגדם; נתניהו: "אין אכיפה"
יממה לאחר העימותים האלימים מחוץ לאירוע הליכוד בפ"ת, השרים יצאו במתקפה מתוזמרת נגד הפרקליטות בטענה כי היא לא מטפלת בהסתה נגדם • השרה גולן: "אם לא הייתה אבטחה - הייתי נרצחת בלינץ'" • לפיד תקף: "ישיבת הממשלה הוקדשה לעוד סבב התבכיינות של השרים"
מחבר יערה שפירא
Getting your Trinity Audio player ready...
ישיבת הממשלה, ארכיון
ישיבת הממשלה, ארכיון צילום: קובי גדעון, לע"מ

שרי הממשלה ביקרו היום (ראשון) בחריפות את פרקליטות המדינה לאחר העימותים האלימים אמש מחוץ לאירוע הליכוד בפתח תקווה, ובמתקפה מתוזמרת בישיבת הממשלה, האשימו אותה בחוסר טיפול בהסתה כלפיהם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו טען כי "אין אכיפה כלפי מסיתים". לדבריו, "האחריות היא של היועמ"שית ופרקליט המדינה". השר קיש אמר כי הוא "עובר יום יום הפגנות אלימות מול הבית והפרקליטות לא עושה כלום", ומפכ"ל המשטרה דני לוי גיבה אותו: "הוא צודק. הוגשו 13 תיקים אבל צריך שיתוף פעולה של הפרקליטות".

השר קרעי שאל אם הפרקליטות לא משתפת פעולה עם המשטרה, ולכך השיב רנ"צ לוי: "זה אחד הנושאים שאני אדבר עליהם עם היועצת המשפטית לממשלה".

השרה מאי גולן התייחסה למהומות בפתח תקווה מחוץ לאירוע המפלגה, וטענה: "אם לא הייתה אבטחה - הייתי נרצחת בלינץ' אלים". בן גביר הוסיף: "הרצח הפוליטי הבא הוא עניין של זמן. הכתובת על הקיר".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את הממשלה: "ישראלים נרצחים ברחובות, 142 מדינות מצביעות נגדנו באו״ם, החטופים גוססים במנהרות, האנטישמיות בעולם משתוללת, אבל ישיבת הממשלה הוקדשה לעוד סבב התבכיינות של השרים על זה שמסיתים נגדם. ממשלה חולה".

כאמור, אתמול התרחשו מהומות אלימות מחוץ לאירוע הרמת כוסית של הליכוד בפתח תקווה, ועימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. שוטר יס"מ הטיח אל הקרקע את צלם העיתונות ראובן קסטרו, שנפגע וטופל במקום. במשטרה מסרו כי נסיבות האירוע נבדקות.

עוד בנושא

ישיבת הממשלה, ארכיון

עימות חריף בישיבת הממשלה: "שר החינוך הכושל בתולדות המדינה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו

גרסת החשודה בתכנון התנקשות ברה"מ: "אני אישה חולה"

תגיות |
בחירת העורכת
  • צ'ארלי קירק
    בין חופש הביטוי לאלימות: מה צ'ארלי קירק מסמל?
  • היהודים באים לקט ראשי ממשלות
    התגעגעתם? "היהודים באים" בלקט ראשי ממשלה
  • וויטני יוסטון באצטדיון וומבלי בלונדון, 1988
    הלהיט של וויטני יוסטון שקיבל גרסה חדשה - בקולה
  • גורל אחד: האימהות של עידן ורון הכירו והתאחדו אחרי שבני הזוג נרצחו בנובה
    גורל אחד: האימהות שהכירו והתאחדו אחרי שילדיהן נרצחו יחד
  • "זו מחלה, זה ממכר"
    לא טניס וגם לא סקווש: שגעון הפאדל הגיע גם לישראל

אולי יעניין אותך