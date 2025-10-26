משרד הבריאות: תקלה נתגלתה בערכות בדיקה לגידולים סרטניים

מדובר בערכות בדיקה של חברת "רוש" באמצעותן מתבצעות בדיקות לגילוי סרטן השד ולגידולים במערכת הרבייה בנשים. התקלה עשויה להיות רלבנטית עבור תוצאות הבדיקות של מאות מטופלות

משרד הבריאות הודיע הערב (ראשון) על תקלה שנתגלתה בערכות בדיקה לגידולים סרטניים של חברת "רוש" (ROCHE). התקלה אותרה בערכות שבודקות נוכחות של קולטנים להורמון אסטרוגן.

בדיקה זו משמשת כאחד הכלים לקית אופי הגידול ואסטרטגיית הטיפול המתאים, והיא משמשמת בעיקר לגידולי סרטן השד ולגידולים במערכת הרביה בנשים.

התקלה שהתגלתה, רגישות הבדיקה היתה מופחתת, וייתכן שהתוצאות שהתקבלו הצביעו על נוכחות נמוכה יתר על המידה של קולטני אסטרוגן, ומשכך - ייתכן שהטיפול שקיבלו לא תאם את המצב בפועל.

על פי חברת "רוש", התקלה היא בשתי אצוות מסוימות, ועשויה להיות רלוונטית למאות מטופלות. לפי החברה, לא ידוע על אף מקרה שבו ניתן טיפול מופחת בעקבות התוצאות.

השימוש בערכות הפגומות הופסק

עם זאת, במשרד הבריאות מבקשים להחמיר, ואף שהשימוש בערכות הבדיקה הפגומות הופסק, הנחו את המכונים הפתולוגיים לבחון כל אחד מהמקרים שבו נעשה בהן שימוש. על פי הנחיית המשרד ככל שניתנה תוצאה שאינה המקסימלית יש לערוך בדיקה חוזרת ולעדכן בתוצאותיה את המטופלות ואת הרופאים המטפלים.

"החשש הוא שיש למטופלות טיפול אפשרי פוטנציאלי שיכול להפחית הישנות של המחלה, או להקטין תהליכים גידוליים משמעותיים - ואולי לא קיבלה אותו" אמרה ד"ר הגר מזרחי ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות. ד"ר מזרחי ביקשה להבהיר למטופלות והמטופלים כי הצוותים המטפלים ייפנו אליהם במידת הצורך וכי הם אינם צריכים לעשות דבר בשלב זה.

משרד הבריאות מודיע לציבור על התקלה כמעט חודשיים אחרי שהתגלתה על ידי חברת התרופות "רוש". לפי ד"ר מזרחי, הדבר נבע מכך שבמשרד רצו קודם כל להחליט מהו מתווה הפעולה הנכון שלא רק יעורר פאניקה אלא יביא גם פתרון אפשרי.