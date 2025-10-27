"הלב שלנו שבור, אבל הראש מורם": יוסי שרעבי מובא למנוחות

בקיבוץ בארי מובא למנוחות החלל החטוף שהושב ארצה. אלמנתו נירה ספדה: "באיזה עולם אישה צריכה לקבור את אהוב ליבה כשעוד נשאר כל כך הרבה להספיק?". הנשיא הרצוג: "סליחה יוסי שלא הצלנו אותך ושלא השבנו אותך קודם"

בקיבוץ בארי מתנהל כעת מסע ההלוויה של יוסי שרעבי, שהושב לישראל לפני כשבועיים במסגרת השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה.

נירה שרעבי, אלמנתו של יוסי, נשאה הספד מרגש ואמרה: "אני עומדת היום במקום שמתחיל מהסוף. שנתיים שאני לא נושמת. שנתיים שאני זועקת בתוך הלב פנימה ושואלת "למה??". כואבת אותך. כאב של מלאכים".

"באיזה עולם בנות צריכות לקבור את אביהן מוקדם כל כך? באיזה עולם אמא צריכה לקבור את בנה? באיזה עולם אישה צריכה לקבור את אהוב ליבה כשעוד נשאר כל כך הרבה להספיק"?

בהמשך אמרה: "אני מוצאת את עצמי צמאה לדעת עוד עליך. חיכינו כל כך לפנסיה שלנו בקראוון בניו זילנד, להיות אחד עם השנייה ולהכיר עוד יותר. השארתי הרבה דברים לפנסיה הזו, ויש הרבה שאלות שרציתי לשאול".

"התכניות שרקמנו לשנינו לא יקרו. אני הולכת לישון לבד. מתעוררת לבד. מחפשת את כפות הידיים החמות שלך שיעטפו אותי. שיעטפו את כולנו מפני העולם. היית לנו מגן אנושי. לקחת על עצמך את כל מה שלא יכולתי. והיום אני לוקחת, ואתה חסר לי כל כך".

"אל תדאג פאפו, אני אשמור על אימא ועל סבתא"

בתו של שרעבי, יובל ספדה: "אל תדאג פאפו אני אשמור על אמא, ואני אשמור על אופיר ואורן, אני בחיים לא אתן להן להיות לבד. אני אשמור על סבתא בדיוק כמו שאתה שמרת והיית שם בשבילה בכל רגע. אנחנו נמשיך להיות חזקות, נמשיך את הדרך הטהורה והאמיתית שלך בשבילך, נמשיך את מה שהשרשת בנו, כי בכולנו יש אותך אבא".

נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג ספד לשרעבי ואמר: "במעמד הכואב והמייסר הזה, כנשיא מדינת ישראל, בשם מדינת ישראל והעם כולו, אני מבקש – ממך יוסי, מכם משפחת שרעבי ומקיבוץ בארי כולו - סליחה ומחילה. סליחה יוסי שלא הצלנו אותך ושלא השבנו אותך קודם. סליחה שלא הצלחנו להגן עליכם באותו יום ארור. סליחה שלא עמדנו כאן לצידכם – אל מול מפלצות האדם. סליחה שלקח כל כך הרבה זמן להשיב את יוסי לנוף מולדתו".

הרצוג הוסיף: "בימים בהם נדמה שהחברה שלנו חוזרת למחוזות של שנאת חינם, שאנחנו מתווכחים עד כלות, ושהכאב נהיה כל כך גדול עד שקשה לראות את האדם שֶׁלְצִדֵנוּ, משפחת שרעבי מלמדת אותנו שיעור גדול: מה זה להיות ביחד - עם אחד! מה זה להיות אחים ואחיות באמת".

אופיר ואלי שרעבי (צילום: פאולינה פטימר)

שורד השבי אלי שרעבי, אחיו של יוסי, ספד לו: "זה לא הסוף שייחלנו לו, אבל זו התחלה של צדק מאוחר. היית יותר מאח, היית עוגן. אדם של לב ענק, של מסירות שקטה, איש משפחה. אבא לשלוש בנות, שתמיד היה שם, עם מילה טובה, עם חיוך, עם לב רחב. לא חיפשת כותרות, רק להיות טוב. והיית טוב, הכי טוב".

"הלב שלנו שבור, אבל הראש מורם. כי זכית להיקבר פה, בארץ שאהבת, בלב הקהילה שלך, בין אנשים שלא שכחו. אנחנו נמשיך, בשמך, בזכרך, בדרכך. ונבטיח שנזכור, שנספר, ושנאהב, בדיוק כמו שאתה אהבת".

נהרג מקריסת מבנה בו הוחזק

בבוקר 7 באוקטובר חדרו מחבלים לבית משפחת שרעבי בבארי. יוסי, שהיה אז בן 53, נחטף יחד עם אופיר אנגל, בן זוגה של בתו יובל. אופיר שוחרר מהשבי לאחר 54 ימים, במסגרת עסקת חטופים. על פי תחקיר צה"ל, ההערכות הן כי יוסי נהרג מקריסת מבנה בו הוחזק, אשר היה סמוך למבנה שהותקף על ידי חיל האוויר, בעקבות התרעה מודיעינית על כוונה להוציא ממנו התקפה לעבר כוחותינו.

יוסי היה מנהל השיווק של דפוס בארי, הוא הותיר אחריו את אשתו נירה ושלוש בנותיהם יובל, אופיר, ואורן. הן סיפרו עליו לכאן חדשות: "הוא האיש שלנו. הוא אבא, הוא חבר, הוא הכול. הוא איש ללא טיפת רוע. הוא אבא עם לב זהב, תמיד עמד מאחורינו. לא משנה מתי קראנו לו - הוא תמיד בא".

13 חטופים חללים עדיין נמצאים ברצועת עזה