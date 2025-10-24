בשבוע הבא: ועדת החוץ והביטחון תדון בנוסח עדכני לחוק הגיוס

בימים אלו לא מתקיימים דיונים ממשיים על החוק, אך חברי הוועדה כבר קיבלו הודעה שלפיה הנוסח המעודכן של החוק יהיה עד אז כבר בידיהם לאחר שעבר עיבוד ובחינה של הייעוץ המשפטי

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת צפויה לדון ביום חמישי הבא בחוק הגיוס של יו"ר הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט. כך פורסם הבוקר (שישי) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב'.

חברי הוועדה קיבלו הודעה שלפיה הנוסח המעודכן של החוק יהיה עד אז כבר בידיהם לאחר שעבר עיבוד ובחינה של הייעוץ המשפטי.

בימים אלה לא מתקיימים דיונים של ממש על החוק בין הצדדים, אלא עבודה על ניסוחו על ידי היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד מירי פרנקל שור והצוות בייעוץ המשפטי.

יו"ר הוועדה ביסמוט אמר כי לראשונה בקדנציה הנוכחית של הכנסת – הוועדה תדון בנוסח ממשי של הצעת חוק וכי מדובר ב"בשורה אמיתית עבור הציבור", שמצפה להסדרה ברורה ואחראית של סוגיית הגיוס.

אתמול ש"ס החריפה את המשבר הקואליציוני שנובע ישירות ממשבר חוק הגיוס, והודיעה על פרישה מתפקידיה בקואליציה. חברי הסיעה היושבים בראשי ועדות בכנסת הגישו את התפטרותם ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה. בהודעת המפלגה נכתב כי תשוב לתפקידיה בממשלה ובכנסת "כשיוסדר מעמדם של בני הישיבות".

המהלך גרר תגובות גם בקרב חברי הקואליציה, שראו בכך מהלך ששם רגל לממשלה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף: "אין דבר כזה שנמצאים בקואליציה ולא נמצאים. יש מדינה שצריך לנהל. אין דבר כזה שממשיכים לשלוט במשרדים בשלט רחוק דרך המקורבים, אבל בעצם להיות בחוץ".

בשבוע הבא, צפוי להתקיים דיון מכריע בבג"ץ בנושא. על רקע זה פנתה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה להנחות את משרדי הממשלה לקדם לאלתר צעדים להגברת האכיפה של חובת הגיוס כלפי משתמטים.

במכתבה, הדגישה היועמ"שית כי יש להתמקד בפעולות מנהליות שאינן מחייבות חקיקה, וזאת על רקע "תופעת השתמטות רחבת היקף שעמה מתמודד צה"ל".