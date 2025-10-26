בשבוע האחרון פנו בקואליציה למפלגות החרדיות וביקשו שיאפשרו מינוי שרים. אלא שכחלק מאמצעי לחץ על הממשלה - הם סירבו לכך. על כן, משרדים מהותיים נותרו ללא שר העומד בראשם

הסנקציה של החרדים שמשתקת את הממשלה

במפלגות החרדיות מסרבים להצביע על מינוי שרים מחליפים בממשלה, כך שבמשרדים מהותיים אין שר העומד בראשם. כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

החרדים סירבו לבקשת הקואליציה להצביע על מינוי שרים מחליפים, כבר שבוע שאין בישראל שרי בריאות, רווחה או פנים | @shemeshmicha עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/XmV5MQCecR — כאן חדשות (@kann_news) October 26, 2025

בשבוע האחרון פנו בקואליציה למפלגות החרדיות וביקשו שיאפשרו מינוי שרים, רק לצורך תפקוד המשרדים התקין. בהתחייבות שהשרים יתפטרו מיד עם חזרת המפלגות החרדיות לקואליציה.

אלא שהמפלגות החרדיות, כאמצעי של לחץ נוסף על הממשלה בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס, החליטו לסרב לבקשה. בעקבות כך - בממשלה לא מצליחים למנות שרים במשרד הפנים, הרווחה, הבריאות, העבודה והדתות.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ועדת החוץ והביטחון ביסמוט סיכמו כי ביום שלישי, תונח טיוטת חוק הגיוס על שולחן ועדת החוץ והביטחון. המסר מהחרדים: הנחת טיוטה עשויה "להספיק" כדי להעביר את חוק פיצול תפקיד היועמ"שית ואת "חוק בנט" ביום רביעי.

בשבוע שעבר, נציגי המפלגות החרדיות העבירו מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו לפיו מפלגותיהם יחרימו את ההצבעות בכנסת, וחזרתן לממשלה לא תהיה על השולחן - עד לתחילת הדיונים בטיוטה מנוסחת לחוק הגיוס. ימים לאחר מכן, מפלגת ש"ס הודיעה על פרישתה מתפקידיה הקואליציוניים על רקע זה.