צוות ההגנה של רה"מ: אם ההחלטה על קצב הדיונים במשפט לא תשתנה - נבקש להתפטר

צוות ההגנה של נתניהו אומרים בפנייה לבית המשפט כי הם לא יכולים לעמוד בקצב הדיונים שקבע בית המשפט – ארבעה דיונים בשבוע. עוד טוענים עורכי הדין כי אתגרי המדינה לא מאפשרים לנתניהו עצמו לעמוד בקצב דיונים זה

פרקליטי רה"מ: אם קצב הדיונים לא ישתנה - נבקש להתפטר

צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום (שני) לבית המשפט והודיע כי אם קצב הדיונים במשפט לא יואט, הם יבקשו להתפטר מתפקידם.

הבקשה הוגשה על רקע החלטת בית המשפט לפיה ראש הממשלה אמור להעיד החל מהשבוע הבא ארבע פעמים בשבוע במשפט המתנהל נגדו. זאת בימים ראשון עד רביעי.

עורכי דינו של נתניהו אומרים בפנייה לבית המשפט כי הם לא יכולים לעמוד בקצב של שלושה ימי דיונים בשבוע כרגע ואם ההחלטה לא תשתנה יבקשו להשתחרר מייצוג. במשפט הפלילי, על מנת להתפטר עורכי הדין זקוקים לאישור בית משפט.

עוד טוענים עורכי דינו של נתניהו כי האתגרים שעומדים בפני המדינה לא מאפשרים לראש הממשלה להעיד בקצב זה של דיונים.

בשבוע שעבר פורסם בכאן חדשות כי רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו דרשה משרים בליכוד לצרף את חתימתם למכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג בנושא חנינה לבעלה בנימין נתניהו.

הגברת נתניהו פנתה באופן אישי לכמה שרים שסירבו לחתום על המכתב, ואמרה להם: "זה עיתוי טוב - גם טראמפ ביקש, זה חשוב לנו. גם ככה התיקים ממוצאים ולא ייצא מהם כלום, בואו נסיים עם זה".