עם דיסקית צה"ל על הצוואר: המשפחה השכולה היחידה בחורה

סמל חביב אבו אל גיעאן מחטבית גולני נפל ב-7 באוקטובר והוא חלל צה"ל היחיד מהיישוב הבדואי חורה, בה שולטת התנועה האסלאמית. מאז נפילתו, משפחתו נאלצת להתמודד עם תגובות שליליות מצד תושבי המקום, אך מסרבת להוריד את הראש - ועונדים בגאווה על הצוואר שרשרת שעליה הדיסקית הצבאית שלו.

"הוא אמר לי 'אם יקרה לי משהו – תחפשו בנעליים את הדיסקיות שלי'", אמר אחיו מוחמד. "חילקנו את הדיסקיות לארבע ועשינו שרשרת, משהו שילווה אותנו עד הסוף".

מוחמד דיבר על הקושי להיות שייך למשפחה השכולה היחידה בחורה: "זה היה ממש קשה להתמודד, וגם רואים אנשים במועצה שלא נתנו לנו מקום ואת היחס שמגיע לנו. בסוף חביב הגן על כולם. נוחבות רצו להרוג את כולם. לא משנה אם זה יהודי, דרוזי או בדואי. יש אנשים שזה לא כל כך נכנס להם למוח".

מוסא, אביו של חביב, שחזר את אירועי אותה שבת שחורה: "בשעה שש עשרים ומשהו הוא הודיע לאחים שלו שהוא נכנס לקרב ו-'תשמרו על עצמכם. להתראות'. ואז הבת שלי הראתה לי את הטנדרים שנסעו בשדרות. חביב רצה להשתלב בחברה, לתרום. אני גאה בו".

מוסא הוסיף כי המשפחה לא ערכה לחביב לוויה צבאית: "קשה לעשות פה בחורה. אנחנו המשפחה היחידה ולא מתייחסים אלינו כל כך טוב. כמעט אלף איש ישראלים הגיעו מכל המדינה. במגזר מעט מאוד".