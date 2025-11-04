אל"ם אסף חממי הובא למנוחות: "הנחית אותנו בשקט"

משפחתו וחבריו של אסף חממי ליוו אותו היום בדרכו האחרונה לקבורה בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. אחיו ספד לו מעל הקבר: "כשאומרים לי את המילה חבר, אני תמיד אחשוב עליך"

אלוף משנה אסף חממי, ששוחרר מידי חמאס אחרי יותר משנתיים, מובא היום (שלישי) למנוחות בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. חממי היה מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, הוא נפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועה.

אביו, אילן, ספד לו מעל הקבר: "אם אני נופל בשבי אני לא נופל חי, ואל תעשו עליי עסקאות. זאת הייתה צוואתו. היית הראשון לצאת, יצאת קודם כל כחייל של עם ישראל ואז כמפקד החטיבה הדרומית. ברגעים הראשונים הכרזת בקול יציב וברור שזאת מלחמה. החדרת סדר בלב התוהו ובוהו".

אל"ם טל אשור, מפקד היחידה הרב ממדית וחברו של חממי, נפרד בקול רועד: "אחי, עשיתי הכל. אבל זה לא היה מספיק, להציל אותך ואת כל האחרים. הלוואי שאתה רואה מה היית בשביל כל האנשים מסביב. היית אדם וחבר, שהנחה אותנו בשקט. אנו חבים לך את השיעור שבפשטות, שלימדת כל אחד ואחת מאיתנו. תחת פיקודך גדלו דורות של מפקדים ולוחמים. שתדע שאנשים שגידלת עשו דברים מדהימים למען המדינה שלנו".

"אחי, אין דרך להסביר במילים את החברות בינינו, מאז שהיינו מג"דים בחטיבה, שום דבר לא הפריד בינינו. תמיד יחד. דרך צבאית משותפת, מחליפים אחד את השני בתפקידים, לצד טיולים משפחתיים וסופי שבוע זוגתיים. היית היחיד שהייתי מוכן להפסיד לו, וכשאומרים לי את המילה חבר, אני תמיד אחשוב עליך. אני אוהב אותך אהבת אמת".

בני משפחתו של אל"ם אסף חממי בהלווייתו. (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

אלוף יקי דולף, מפקדו וחברו הטוב: "שמענו רבות על גבורתו של חממי, הערכים אותם ייצג. אני אדבר על חממי חבר שלי, אח שלי שישאר תמיד אח שלי. חממי אני רואה אותך כל הזמן".

"שאלו אותי, 'תגיד, אתה כל הזמן מספר על חממי, הוא לא עשה שום תפקיד מטה?' הוא עשה תפקיד הדרכה אחד ואז טחן אותי שהוא חייב לקבל תפקיד מבצעי. הוא היה נרקומן של השטח, סגפן בקטע קיצוני. ישן ברכב שלו בשטח. כמה שהוא היה חכם ומקצוען, ככה היה קרוב לאנשים".

דולף המשיך: "חממי אח שלי, מאז שעזבת הרבה השתנה כאן. זהו זמן שיגעון, מהומה עד אין קץ, ואתה חסר עוד יותר. חסר כי אתה ה-חבר, ואני נקרע מלחשוב איך אתה לא פה איתי ואיתנו. חממי, רגשות וחפירות זה לא הקטע שלך, אבל אתה צריך לדעת שספיר חזקה ושומרת על המשפחה. הילדים מזכירים אותך יותר ויותר, ההורים שלך, קלרה ואילן ואחיך איתן מקדישים כל רגע כדי להראות לציבור מי אתה".

הרמטכ"ל אייל זמיר ספד לחממי ואמר: "היית מפקד בעל עוצמת לב ותבונה מקצועית ממלאת השראה שלפני הכול האמין וטיפח את עוצמת אנשיו ואהב אותם באמת. מתוך אותה התבונה המקצועית, הובלת פלוגות במסעות שבהם הפלת את החיילים הכבדים ביותר פצועים, כשאתה נושא בראש הטור את האלונקה הכבדה מכולן.

הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר בהלווייתו של אל"ם אסף חממי. (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

רא"ל זמיר המשיך ואמר: "עברת עם תרמוס תה חם בכל עמדה בחברון בלילות של קור חודר עצמות, כדי לשנן יחד עם הלוחמים תרגולות הגנה; הבאת את הגדוד אל המקום הראשון בבוחן כשירות מתחתית הדירוג; תמיד 'להיות הגרסה הכי טובה של עצמו', תבעת קודם כל מעצמך ואחר כך מכל פקודיך".

רבים מלווים את השיירה של אל"ם אסף חממי בדרכו האחרונה @YCiechanover

(צילום: רונית בן דוד) pic.twitter.com/KRYeoZ7YY2 — כאן חדשות (@kann_news) November 4, 2025

חממי הושב לארץ השבוע יחד עם החטופים החללים סרן עומר נאוטרה וסמ"ר עוז דניאל. ברצועת עזה עדיין מוחזקים שמונה חללים חטופים.

באותה השבת, בנו בן החמש של חממי סגר איתו שבת בבסיס אוגדת עזה. ברגע שיצא להסתער על מחבלים, הוא הביא את בנו לחיילים בבסיס ואמר להם לקחת אותו למקום בטוח. הוא היה הראשון להכריז בקשר על תחילת המלחמה. חממי נפל בשעה הראשונה של מתקפת חמאס בקרב בקיבוץ נירים.

חממי החל את דרכו הצבאית בפלס"ר גבעתי. לפני שהתמנה להיות מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, שימש אל"מ חממי כסגן מפקד החטיבה הצפונית, מפקד גדוד צבר בגבעתי ופיקד על חטיבת הנגב. לחממי הוענק באפריל 2010 אות מצטיין הרמטכ"ל, אותו קיבל מרא"ל גבי אשכנזי.