סיפורו של אל"מ אסף חממי - הקצין הבכיר ביותר שנחטף
סיפורי המלחמה
00:03:49

הראשון שהכריז - זו מלחמה: סיפורו של אסף חממי, הקצין הבכיר ביותר שנחטף לעזה

רבים מבכירי הצבא לא היו שם בבוקר 7 באוקטובר ולא ניצבו בין המחבלים לתושבי העוטף, אבל אלוף משנה אסף חממי, מפקד החטיבה הדרומית, ביצע את משימתו גם ברגעים האחרונים, נשא באחריות במובן הכבד ביותר - ושילם בחייו
