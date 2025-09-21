Getting your Trinity Audio player ready...
קיר סטארמר בפגישה עם אבו מאזן
הטפטוף הפך למבול. התחלנו את המלחמה הזו כאוקראינה, ונסיים אותה כרוסיה

קיר סטארמר בפגישה עם אבו מאזן צילום: Jonathan Brady/Pool via REUTERS
מחבר גילי כהן
ההכרה של קנדה, בריטניה, אוסטרליה ופורטוגל במדינה פלסטינית היא רק ההתחלה. קשה שלא לחוש את גודל ההחמצה ממה שקורה אחרי 7 באוקטובר בזירה המדינית | פרשנות

לפני שהטפטוף יהפך למבול, הזהיר אהוד בנאי, צריך למצוא שער לא נעול. ונדמה שישראל מתדפקת על הרבה מאוד דלתות בעת האחרונה, אבל האחרונה שנותרה עוד פתוחה זו אחת, בוושינגטון. ממשל טראמפ הפעיל את כל כוחו לנסות למנוע - או לכל הפחות לצמצם - את הבליץ המדיני שאנו חווים בהכרה במדינה פלסטינית.

גם פגישה של טראמפ בארבע עיניים עם סטארמר, עקיצות פומביות מול מקרון, או מהלכים נוספים מאחורי הקלעים לא ממש צלחו, והפור נפל. וזוהי רק ההתחלה: מדינות נוספות יצטרפו בימים הקרובים אל קנדה, אוסטרליה, פורטוגל ובריטניה. מבחינתן, הן לא עושות את זה רק כדי להוכיח להנהגה הישראלית שהיא בנתיב הלא נכון. מנהיגיהן נקלעו למבוי סתום גם אל מול הבייס שלהם, שלא מבין כל כך מה קורה פה.

אבל כאשר חמאס מוציא הערב הודעה רשמית שאומרת שהכרת בריטניה, קנדה, פורטוגל ואוסטרליה במדינה פלסטינית מהווה 'צעד חשוב' לקראת מימוש זכויות הפלסטינים, קשה עוד יותר להשתכנע מאמירותיהם של נשיא צרפת מקרון וראש ממשלת בריטניה סטארמר על כך שלא מדובר בפרס לחמאס. מה שקורה אחרי 7 באוקטובר בזירה המדינית, נצבע כולו בצבע כהה שמהדהד שוב את האמירה ששמעתי מבכיר במערכת הביטחון בחודשי המלחמה הראשונים: התחלנו את המלחמה הזו אוקראינה, ואנחנו מסיימים אותה רוסיה. גם הוא לא האמין שתחלוף יותר משנה, ועדיין נהיה באותה המלחמה.

לכן, דווקא כעת, ערב נסיעתו של ראש הממשלה נתניהו לעצרת האו"ם, קשה שלא לחוש את גודל ההחמצה הישראלית. לפני שנתיים, באותו התזמון בדיוק, היה נדמה שישראל וסעודיה נמצאות על סף חתימה על הסכם שישנה את פני המזרח התיכון, לדורות קדימה. "כאשר יש שלושה מנהיגים - ביידן, בן סלמאן ואני - שרוצים להגיע לתוצאות, זה מעלה את הסיכויים שנצליח בכך", אמר נתניהו אז, בספטמבר 2023, בריאיון ל-CNN.

ב"כאן חדשות" חשפנו את דברי ראש הממשלה נתניהו בסיכום דיון עם ראשי מערכת הביטחון ב-1 באוקטובר, כמה ימים לפני הטבח."ישראל עומדת בעת הזו בפני הזדמנות לקידום שלום היסטורי עם סעודיה... ישנן מדינות וארגונים ששואפים לטרפד זאת. נדרשים להילחם בניסיונות אלה ולסכלם - כדי לא לפספס את ההזדמנות ההיסטורית שלפנינו", אמר.

שנתיים אחרי, ביידן כבר מזמן בבית בדלאוור, בן סלמאן יחגוג עם מקרון את מהלך ההכרזה על מדינה פלסטינית בניו יורק, ונתניהו יגיע לעצרת האו"ם כמנהיג שנמצא עם צו מעצר של בית הדין הפלילי בהאג - ומדינתו נמצאת במלחמה עיקשת זה כשנתיים, מול מי שהוא הגדיר כאויב החלש ביותר.

