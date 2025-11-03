ראיות מפרשות נוספות - או שיחות רגישות עם בכירים: מה מסתירה הפצ"רית בטלפון שלה?

כיצד ייתכן שהפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי מעלימה את מכשיר הטלפון הנייד שלה במהלך חקירה? כל סטודנט למשפטים בשנה א' יודע כי העלמת ראיה, כמו מכשיר נייד, תוך כדי חקירה, מהווה עבירת שיבוש הליכים – מהחמורות שיש.
השאלה המתבקשת היא, מדוע שתעשה זאת? התשובה, ככל הנראה, היא שיש לה מה להסתיר. אחת האפשרויות היא שהפצ"רית מסתירה מהציבור פרשות אחרות, ושהיא מוכנה לשלם מחיר כבד ולבצע עבירה גדולה כדי למנוע את חשיפתם של אותם דברים לציבור.
אפשרות שנייה היא שהפצ"רית מסתירה שיחות שניהלה עם ראשי המערכת, עמיתיה ובכירים במערכת אכיפת החוק. מדובר בשיחות שככל הנראה לא ייחשפו לעולם אם המשטרה לא תשים את ידה על מכשיר הטלפון, ושהיא מוכנה לשלם מחיר כבד כדי להסתיר אותן.
שתי האפשרויות הללו מעלות שאלות קשות וצריכות להטריד כל אזרח ישראלי.
פרשת הפרקליטה הצבאית הראשית שמסעירה את המדינה - שלב אחר שלב
הסיפור כולו מתחיל בעקבות סרטון של חיילי צה"ל שכביכול אונסים מחבל בשדה תימן, מה שהסתבר בסופו של דבר כלא מדויק בכלל, אבל מוביל לדרישה לפתוח בחקירה מי הדליף את הסרטון.
לאחר מכן, במשך חודשים, הפרקליטות הצבאית הראשית שאמונה על אכיפת החוק ושמירת החוק בצה"ל עסוקה בלטייח ולהסתיר את זהות המדליף.
בסופו של דבר, קצינה אחת בפרקליטות הצבאית חושפת במהלך בדיקת פוליגרף את האמת, והיא שהפרקליטה הצבאית הראשית בעצמה נתנה את ההנחיה להדליף את אותו סרטון רגיש. המדינה סערה בעקבות החשיפה הדרמטית - שהגיעה לשיא עם ניסיון ההתאבדות לכאורה של האלופה יפעת תומר-ירושלמי.
הסיפור הזה נגמר בכך שהפרקליטה אותרה בריאה ושלמה, אבל הטלפון שלה, זה שכולל שיחות עם האנשים הכי בכירים במדינה, אנשי מערכת אכיפת החוק, ראשי המערכת - פשוט נעלם. אף אחד לא יודע איפה הוא, מחפשים אותו. בשלב הזה הפצ"רית נעצרת יחד עם אנשים נוספים. דבר אחד בטוח - הסיפור הזה כנראה עוד רחוק מלהסתיים.