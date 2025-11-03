ראיות מפרשות נוספות - או שיחות רגישות עם בכירים: מה מסתירה הפצ"רית בטלפון שלה?

כיצד ייתכן שהפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי מעלימה את מכשיר הטלפון הנייד שלה במהלך חקירה? כל סטודנט למשפטים בשנה א' יודע כי העלמת ראיה, כמו מכשיר נייד, תוך כדי חקירה, מהווה עבירת שיבוש הליכים – מהחמורות שיש.

השאלה המתבקשת היא, מדוע שתעשה זאת? התשובה, ככל הנראה, היא שיש לה מה להסתיר. אחת האפשרויות היא שהפצ"רית מסתירה מהציבור פרשות אחרות, ושהיא מוכנה לשלם מחיר כבד ולבצע עבירה גדולה כדי למנוע את חשיפתם של אותם דברים לציבור.

אפשרות שנייה היא שהפצ"רית מסתירה שיחות שניהלה עם ראשי המערכת, עמיתיה ובכירים במערכת אכיפת החוק. מדובר בשיחות שככל הנראה לא ייחשפו לעולם אם המשטרה לא תשים את ידה על מכשיר הטלפון, ושהיא מוכנה לשלם מחיר כבד כדי להסתיר אותן.

שתי האפשרויות הללו מעלות שאלות קשות וצריכות להטריד כל אזרח ישראלי.

פרשת הפרקליטה הצבאית הראשית שמסעירה את המדינה - שלב אחר שלב