האיום של סמוטריץ' בפגישה הראשונה עם נתניהו מאז הפיצוץ

בצל משבר האמון אחרי הקבינט וההסכמה של חמאס השבוע על מתווה וויטקוף המחודש, סמוטריץ' מבהיר לנתניהו את עמדתו בנוגע לעסקה חלקית

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפגשו השבוע לראשונה מאז המשבר שנוצר ביניהם בישיבת הקבינט האחרונה, שהגיע לשיאו עם ההודעה שהוציא שר האוצר לפיה אין לו אמון יותר במחויבות של נתניהו להכריע את חמאס. כך פרסמנו היום (רביעי) לראשונה בתוכנית "כאן בשש" בכאן 11.

הצטרפו לשידור בכאן 11

בפגישה ביניהם הודיע שר האוצר לראש הממשלה כי אם יחליט ללכת על עסקה חלקית עם חמאס, הציונות הדתית לא תוכל להישאר בקואליציה. הפגישה בין השניים מגיעה לא רק על רקע המתחים ביניהם אלא גם בצל הודעת חמאס מוקדם יותר השבוע שהוא מסכים למתווה וויטקוף להפסקת אש ולשחרור של חלק מהחטופים, ולקראת תשובת ישראל שבוחנת בימים אלה את המתווה המשופר.

סמוטריץ הבהיר לנתניהו כי הוא ומפלגתו לא יוכלו לחיות עם הסכמה של נתניהו לעסקה חלקית, שלשיטתו משמעותה היא אי-הכרעת חמאס, ושעכשיו הדברים תלויים בהחלטת נתניהו בעניין. פרישה של סמוטריץ' מהממשלה תוביל גם לפרישה של בן גביר ובהכרח גם לקריסת הקואליציה.