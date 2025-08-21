בני גנץ במפגש עם פעילים: "השמאל הרדיקלי שם כסף כדי להעיף אותי" 

בהקלטה מהאירוע נשמע יו"ר כחול לבן אומר: "החלפתי את הטלפון שלי כבר שבע פעמים. זה לא בגלל האיראנים או נתניהו, למרות שאולי גם הוא רוצה אותי". אמש פורסם בכאן חדשות כי הוא שוקל להצטרף לממשלה במטרה לתמוך בעסקה לשחרור חטופים

במהדורת כאן חדשות הובאה הערב (חמישי) הקלטה של יו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ ממפגש עם פעילי מפלגתו, שבה הוא נשמע תוקף גורמים בתוך מחנה המרכז-שמאל. "השמאל הרדיקלי שם כסף כדי להעיף אותי", נשמע גנץ אומר לפעילים.

"החלפתי את הטלפון שלי כבר שבע פעמים, לא כי האיראנים או התקשורת מחפשים אותי, זה גם לא נתניהו, למרות שאולי הוא רוצה אותי. זה כי השמאל הרדיקלי שם כסף כדי להוציא אותי החוצה. לא הימין. זה המצב. שמעת אותי מדבר על איזנקוט? לכן אני מאמין בדרך הזאת, כך אני ממשיך", אמר גנץ.

אמש פורסם בכאן חדשות כי גנץ שוקל להצטרף לממשלה על רקע ההתנגדות הצפויה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לעסקה לשחרור חטופים. באופוזיציה דיברו עד כה בעיקר על "רשת ביטחון" לקואליציה לצורך עסקת חטופים, אך גנץ שם על השולחן גם אפשרות של כניסה לממשלה. עד כה לא קיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו החלטה סופית בנוגע להצעת העסקה שהוגשה השבוע מצד המתווכות.

מוקדם יותר היום פרסמה מפלגת כחול-לבן פרסמה תגובה לטור דעה באתר "וואלה", שקרא לראש המפלגה בני גנץ "אידיוט שימוש", בעקבות הדיווחים כי בכוונתו להצטרף לממשלה. בהודעת המפלגה נמסר: "אידיוט הוא מי ששונא את ביבי יותר משרוצה להחזיר חטופים".

גורמים במפלגה הגיבו גם לפרסום על הכניסה האפשרית לממשלה. "לא נעשתה פנייה מלשכת ראש הממשלה כדי לברר אפשרות לכניסה שלנו לממשלה, ולא היו בירורים מצד לשכת גנץ ללשכת נתניהו לגבי אפשרות כזאת", מסרו.