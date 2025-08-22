באופוזיציה פנו לאוצר: היכן רבע המיליארד שהוקצו לאבטחת מוסדות חינוך

ח"כ בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, פנה לראש אגף התקציבים בדרישה לקבל את פירוט כלל התנועות שנעשו בשנה האחרונה בעניין אבטחת מוסדות החינוך כדי להבין לאן נעלם הכסף שהוקצה לכך

חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, המשמש כמרכז האופוזיציה בוועדת הכספים של הכנסת, פנה לראש אגף התקציבים במשרד האוצר בדרישה לקבל רשימה של כלל התנועות שבוצעו בשנה האחרונה בעניין אבטחת מוסדות חינוך - כדי לברר להיכן נעלמו כרבע מיליארד שקלים שהוקצו למשרד לביטחון לאומי עבור מטרה זו בתקציב 2025. כך פורסם היום (שישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

ח"כ בליאק כתב לראש אגף התקציבים כי בפועל כ-250 מיליון שקלים "נעלמו" ומונעים את פתיחת שנת הלימודים. הוא הוסיף כי ילדי ישראל מתמודדים עם חוסר יציבות קשה כבר תקופה ממושכת ולא ייתכן ששגרת הלימודים שלהם תיפגע בעקבות רשלנות במשרדי הממשלה.

אתמול פורסם בכאן רשת ב על קרב ההאשמות בין משרד האוצר והמשרד לביטחון לאומי בעניין מימון האבטחה. באוצר טענו כי התקציב המדובר הועבר למשרד לביטחון לאומי, וכי ח"כ חיים כץ, שהחליף בתפקיד את השר בן גביר כשפרש מהממשלה, הסיט אותו עבור צרכים אחרים של המשרד.

מנגד, אמרו בסביבתו של השר בן גביר כי הם קוראים לאוצר להחזיר את התקציב שנלקח בעת פרישתו מהממשלה. גורמים באוצר השיבו בתגובה כי שום תקציבים לא נלקחו וכי הכסף נותר בידי המשרד לביטחון לאומי. שר החינוך יואב קיש איים כי שנת הלימודים לא תיפתח אם לא יינתן המענה התקציבי.

לאחר הפרסום מתחו בסביבתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמרו כי הוא מתכוון להיכנע לסחטנות של קיש ובן גביר, ולהעביר שוב כרבע מיליארד ש"ח למשרד לביטחון לאומי, זאת תוך קיצוץ במשרדי הממשלה.

בסביבתו של סמוטריץ' אמרו עוד כי במשרדי החינוך והביטחון הלאומי לא אמורה להיות בעיה למצוא את המימון במתוך התקציב הקיים עבור מטרה שהיא בסמכותם ובאחריותם, אך למרות זאת נתניהו בוחר להביא קיצוץ רוחבי ברווחה, בבריאות, ובמשרדים נוספים כדי לכסות על רשלנות תקציבית של המשרד לביטחון לאומי.