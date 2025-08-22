התאריך נקבע: ישראל וסוריה צפויות לחתום על הסכם ביטחוני בחודש הבא

מקורות סורים מסרו לעיתון "אינדפנדנט ערביה" כי ירושלים ודמשק יחתמו על הסכם ביטחוני ב-25 בספטמבר, יום לאחר הנאום ההיסטורי הצפוי של א-שרע באו"ם. עוד דווח כי בארה"ב מתכננים פגישה משולשת בין הנשיא הסורי לבין נתניהו וטראמפ. עם זאת, נמסר כי לא צפוי הסכם שלום בין שתי המדינות "בעתיד הקרוב"

העיתון "אינדפנדנט ערביה", שנמצא בבעלות סעודית, מדווח הלילה (שישי) מפי "גורמים סורים בכירים" כי ישראל וסוריה צפויות לחתום על הסכם ביטחוני בחסות אמריקנית ב-25 בספטמבר, יום אחרי שהנשיא הסורי אחמד א-שרע יישא לראשונה נאום בעצרת הכללית של האו"ם.

הגורמים הוסיפו כי מדובר בהסכם ביטחוני בלבד כדי לעצור את המתיחות בין ירושלים לדמשק, וכי לא ייחתם הסכם שלום כולל בין שתי המדינות "בעתיד הקרוב".

במקביל, ערוץ "סקיי ניוז" ערביה מדווח ממקורותיו כי האמריקנים מעוניינים להביא לפגישה בין הנשיא א-שרע לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו בחודש הבא, בהשתתפות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. עוד המקורות מסרו כי מינויו של נציג חדש לסוריה באו"ם, בעל סמכויות מו"מ, בוצע לפני מספר ימים "בהקשר לכך".

גם ב"סקיי ניוז" בערבית דווח כי הושגה התקדמות בשיחות בין השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר לבין שר החוץ הסורי א-שיבאני שהתקיימו השבוע בפריז, אך נקודת המחלוקת נותרה הרצון הישראלי להשאיר את כוחות צה''ל במספר נקודות אסטרטגיות בסוריה, כמו תחנת הראדאר בחרמון הסורי, ובתל אל-חארה שבמחוז קונייטרה.

אתמול דווח בערוץ אל-ערביה כי הסיכומים בין סוריה לבין ישראל על הסידורים השונים בדרום סוריה "כמעט הושלמו", וכי ישנה הסכמה על כ-80% מהפרטים. עוד דווח כי הושגה הסכמה על המשך השיחות הביטחוניות בין הצדדים בפריז ובבאקו.

עוד מסרו המקורות כי בסוריה ובארצות הברית מתנגדים להקמת מסדרון הומניטרי בין ישראל לבין א-סווידא, שכן הן רואות בו כ"פרס לקיצונים" - בהתייחס לגורמים הניציים בקרב הדרוזים באזור. נמסר כי המשטר הסורי מוכן לפתיחת הערוץ ההומניטרי רק לאחר סיום המתיחות הנוכחית בינו לבין הדרוזים.

גורם במשטר מסר לסוכנות הידיעות הסורית "סאנא" כי "לא יהיה שום מסדרון הומניטרי שיחצה את הגבול. חלוקת הסיוע ההומניטרי תבוצע אך ורק בתיאום ישיר עם מוסדות המדינה בדמשק, מתוך הקפדה על כך שהסיוע יגיע בצורה בטוחה ומאורגנת אל כל מי שזכאי לו, כולל מחוז א-סווידא ומחוזות נוספים".