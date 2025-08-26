רה"מ אמר בישיבת הקבינט כי הצהרתו של הנשיא האמריקני, שלפיה יש פחות מ-20 חטופים חיים בידי חמאס, "היא לא מה שאנחנו מכירים". גורם הבקיא בפרטים לכאן חדשות: "התבטאויות אומללות וחסרות שחר, הוא מתיר את דם החטופים"

נתניהו לשרים: "אני לא יודע למה טראמפ אומר שחטופים מתו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני לאמירותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לגבי מספר החטופים החיים ברצועת עזה ואמר "זה לא מה שאנחנו מכירים, אני לא יודע למה הוא אומר את זה" - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

אתמול אמר הנשיא האמריקני לכתבי הבית הלבן כי נשארו "קצת פחות מ-20 חטופים", משום ש"אחד או שניים מהם כנראה מתים".

הדבר מצטרף לאמירה נוספת של טראמפ בערב שבת האחרון, אז אמר: "יש עכשיו 20 חיים, אבל בטח פחות מכך כי כמה מהם אולי כבר לא איתנו".

גורם הבקיא בפרטים אמר לכאן חדשות כי התבטאויותיו של טראמפ הן "אומללות וחסרות שחר" וכי הן "לא פחות מהתרת דמם של החטופים".

בחודש מאי האחרון התבטא טראמפ בצורה דומה. 24 מהחטופים הוגדרו אז חיים, אך הוא אמר כי רק 21 מהם אכן בחיים. דבריו אז הגיעו אחרי שנתניהו ורעייתו שרה רמזו על ירידה במספר החטופים החיים במפגש עם משיאי המשואות לקראת טקס יום העצמאות.

ראש הממשלה אמר אז כי "יש עד 24 חיים". בשלב זה לחשה רעייתו שרה נתניהו "פחות", והוא הגיב: "אני אומר עד", והמשיך: "והיתר כמובן לצערנו לא בחיים, ואנחנו נחזיר אותם".