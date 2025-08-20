באוסטרליה מגיבים לנתניהו: "כוח לא נמדד בכמות האנשים שאפשר לפוצץ ולהרעיב"

שר החוץ האוסטרלי תקף בעקבות טענת נתניהו כי ראש ממשלת אוסטרליה "פוליטיקאי חלש שבגד בישראל". גם אלבניזי השיב: "רוצים שמעגל האלימות ייפסק, ושהסכסוך לא יגיע לפה"

באוסטרליה התייחסו הבוקר (רביעי) למכתב ששיגר ראש הממשלה בנימין נתניהו אל מקבילו אנתוני אלבניזי, ושר הפנים טוני בורק אמר: "כוח אינו נמדד בכמות האנשים שאתה יכול לפוצץ או להרעיב".

שר הפנים הוסיף: "כוח נמדד טוב יותר בדיוק במה שעשה רה"מ אלבניזי, קבלת החלטה שאנו יודעים שישראל לא תחבב - הוא הולך ישירות לבנימין נתניהו".

גם אלבניזי בעצמו הגיב למכתב ואמר: "איני מתייחס לדברים הללו באופן אישי. מה שאני אומר הוא כי יש דאגה בינ"ל הולכת וגוברת בגלל שאנשים רוצים לראות סוף למעגל האלימות. האוסטרלים רוצים שמעגל האלימות ייפסק, והם אינם רוצים שהסכסוך יגיע לפה; זה מאוד ברור וזה היה המענה ממנהיגי הקהילה".

הדברים מגיעים לאחר שאתמול דווח באוסטרליה כי נתניהו שיגר מכתב לאלבניזי, עליו גם כתב ב-X כי מדובר ב"פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".

במכתב ביקש נתניהו ממקבילו לנהוג בהתאם למדיניות נשיא ארה"ב ביחס לאנטישמיות. באותו מכתב, נתניהו ציין גם מספר אירועים אנטישמיים שהתרחשו תחת משמרו של אלבניזי באוסטרליה.

אוסטרליה ביטלה את הוויזה של שמחה רוטמן: "נכנעה לטרור"

חילופי הדברים מגיעים בתקופה מתוחה בין שתי המדינות. לאחר שמוקדם יותר החודש אלבניזי הודיע כי אוסטרליה תכיר במדינה פלסטינית בחודש הבא, לפני כיומיים שר הפנים בורק ביטל את הוויזה של חבר הכנסת שמחה רוטמן למדינה. בריאיון לכאן רשת ב אמר חבר הכנסת מהציונות הדתית כי "ממשלת אוסטרליה נכנעה לטרור".

רוטמן הסביר בריאיון: "קיבלתי הודעה לפני שלוש שעות שהודיעו לי שאיני יכול להיכנס לאוסטרליה. הוזמנתי על ידי הקהילה היהודית, ביקשו שאחזק אותם נוכח אירועים אנטישמים ואנטי ישראליים. בגלל התבטאויות שלי על כך שמדינה פלסטינית מסוכנת למדינת ישראל או שישראל צריכה להשמיד את החמאס, בוטלה הוויזה שלי".

רוטמן הוסיף: "ממשלת אוסטרליה נכנעה לטרור. מה שלמדה ממשלת ישראל, לא להיכנע לטרור, ממשלת אוסטרליה לא למדה עדיין. מדובר פה על עמדה של ממשלת אוסטרליה".

בציוץ שפרסם בחשבון X, הוסיף: "מדינת ישראל חייבת ללמד את העולם כולו, וגם את ממשלת אוסטרליה, כיצד נלחמים בטרור ולא נכנעים לו, כי כניעה לטרור מובילה לעוד טרור".