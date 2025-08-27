השגריר הארמני אחרי הצהרת נתניהו: "מהדהד את הקונצנזוס בחברה הישראלית"

השגריר ארמן אקופיאן אמר לכאן חדשות כי הצהרתו של נתניהו משקפת את ההסכמה הרחבה שקיימת בישראל לגבי הטבח. בטורקיה זעמו: "מנצל את האירועים הכואבים של העבר עבור מניעים פוליטיים"

שגריר ארמניה בישראל, ארמן אקופיאן, אמר לכאן חדשות כי הכרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברצח העם הארמני "מהדהדת את הקונצנזוס הרחב בחברה הישראלית בנושא".

נתניהו הצהיר הלילה כי הוא מכיר בטבח שביצעה האימפריה העותמנית כרצח עם במסגרת ריאיון בפודקאסט אמריקני שמרני בהנחייתו של פטריק בית דיוויד.

"אם יש מדינה אחת שהייתי מצפה שתהיה ברשימה שמכירה ברצח העם הארמני, היווני והאשורי, זו ישראל", אמר המראיין לנתניהו, ושאל: "למה עדיין לא הכרתם ברצח העם שביצעו הטורקים בקהילה הזאת?"

נתניהו השיב: "אני חושב שהכנסת העבירה החלטה בנושא". בית דיוויד לא הסתפק בתשובה וציין כי הוא "לא חושב שזה הגיע מראש הממשלה של ישראל". לטענה זו השיב נתניהו: "אז עכשיו זה הגיע".

משרד החוץ של טורקיה הגיב גם הוא להצהרתו של ראש הממשלה וכינה אותה "ניסיון לנצל את האירועים הכואבים של העבר עבור מניעים פוליטיים". לדברי טורקיה, "נתניהו, שעומד למשפט עבור רצח עם נגד הפלסטינים, מנסה להסתיר את הפשעים שהוא וממשלתו ביצעו. אנו מגנים ודוחים את ההצרה הזו, שלא עולה בקנה אחד עם העובדות ההיסטוריות והמשפטיות".