במקביל לדיון של טראמפ על עזה: השר דרמר מבקר בוושינגטון

השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ביקר בוושינגטון במקביל לישיבה שקיים הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הערב בנושא המלחמה בעזה - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

ברשת "סקיי ניוז" דווח כי גם ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, נמצא בעיר, וכי הוא השתתף בישיבה, שעסקה בין היתר בשאלת "היום שאחרי" ברצועה. מקורות ששוחחו עם הרשת אמרו כי המכון שבראשותו עומד בלייר יכול לספק תובנות וניסיון בנושא המזרח התיכון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו וסביבתו עודכנו מראש על כוונתו של טראמפ לקיים את הישיבה.

שלשום אמר הנשיא האמריקני כי הוא נמצא בקשר עקבי עם נתניהו, והוסיף כי לדעתו "יהיה סוף החלטי למלחמה בשבועיים-שלושה הקרובים". "אסור לשכוח את 7 באוקטובר אבל צריך לסיים את זה", אמר אז.