במקביל לדיון של טראמפ על עזה: השר דרמר מבקר בוושינגטון

במקביל לדיון של טראמפ על עזה: השר דרמר מבקר בוושינגטון
לפי דיווחים, גם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר נמצא בעיר ואף השתתף בישיבה, שעסקה בין היתר בשאלת "היום שאחרי" ברצועה. נתניהו וסביבתו עודכנו מראש על הכוונה לקיים את הדיון
מחבר איתמר מרגלית
Getting your Trinity Audio player ready...
השר רון דרמר עם טראמפ
השר רון דרמר עם טראמפ צילום: AP

השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ביקר בוושינגטון במקביל לישיבה שקיים הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הערב בנושא המלחמה בעזה - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות. 

 

ברשת "סקיי ניוז" דווח כי גם ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, נמצא בעיר, וכי הוא השתתף בישיבה, שעסקה בין היתר בשאלת "היום שאחרי" ברצועה. מקורות ששוחחו עם הרשת אמרו כי המכון שבראשותו עומד בלייר יכול לספק תובנות וניסיון בנושא המזרח התיכון. 

ראש הממשלה בנימין נתניהו וסביבתו עודכנו מראש על כוונתו של טראמפ לקיים את הישיבה. 

שלשום אמר הנשיא האמריקני כי הוא נמצא בקשר עקבי עם נתניהו, והוסיף כי לדעתו "יהיה סוף החלטי למלחמה בשבועיים-שלושה הקרובים". "אסור לשכוח את 7 באוקטובר אבל צריך לסיים את זה", אמר אז. 

עוד בנושא

הקבינט מתכנס לדון בעסקת החטופים

בתגובה להכרה בפלסטין: הקבינט ידון בהחלת ריבונות ביו"ש

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אוגוסט 2025

נתניהו לשרים: "אני לא יודע למה טראמפ אומר שחטופים מתו"

 

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • טיילור סוויפט עם טרוויס קלסי לאחר הצעת הנישואין
    תכתוב גם על זה אלבום? הזמרת המצליחה בעולם מאורסת
  • טאבו עונה 3 | פרק 4 מתמודדים עם אנורקסיה
    "אתה יושב מול הצלחת ובוכה" | טאבו - מתמודדי אנורקסיה
  • כמה תעלה לכם חופשה בחו"ל בחגים? המדריך המלא לנזכרים בדקה ה-90
    המדריך לחופשה בדקה ה-90
  • פרידריך ניטשה
    מחשבות על מסע חייו של הפילוסוף ניטשה לציון יום לכתו
  • כדורגל
    אם כדורגל זה לא רווחי, למה עשירים קונים קבוצת כדורגל?

אולי יעניין אותך