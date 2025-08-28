הגרסה החדשה של נתניהו: מה באמת נאמר בשיחת הטלפון הראשונה ב-7 באוקטובר?

בריאיון לפודקאסט בריטי טען רה"מ כי עם פרוץ מתקפת חמאס ב-06:29 שאל את מזכירו הצבאי "האם מדובר בפלישה רחבת היקף?", אך העובדות מלמדות אחרת

מה באמת נאמר בשיחה הראשונה של רה"מ ב-7 באוקטובר?

בריאיון לפודקאסט הבריטי "טריגרנומטרי" בשבוע שעבר אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי בשיחה הראשונה שקיים אחרי פרוץ טבח 7 באוקטובר, עם מזכירו הצבאי בשעה 06:29 בבוקר, הדבר הראשון ששאל היה "האם מדובר בפלישה רחבת היקף?"

7 באוקטובר ושינוי הגירסה של נתניהו: הפער בין מה שסיפר רה"מ על הדקות הראשונות של הטבח – למה שקרה באמת | @gilicohen10 עם הפרטים #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/OL1FU9iDFc — כאן חדשות (@kann_news) August 28, 2025

אולם, במהדורת כאן חדשות הערב (חמישי) פורסם כי זה כלל לא מה שאמר ראש הממשלה בדקות הראשונות שאחרי פרוץ המתקפה. השיחה הראשונה שניהל נתניהו בבוקר 7 באוקטובר אכן הייתה עם מזכירו הצבאי אך התקיימה בדקות הראשונות לירי הרקטות מעזה. השיחה נוהלה באפליקציית וואטסאפ, ועל כן לא תועדה או הוקלטה.

בשיחה השנייה שהתקיימה בין השניים, שנערכה בשעה 06:40 ותועדה, עודכן ראש הממשלה במתרחש ולאחר מכן שאל: "למה הם פתחו באש?". לאחר מכן נתניהו לברר מדוע חמאס יורה, ו"מה זה אומר ירי בכל הארץ?".

לא מדובר רק במידע שזוכר ראש הממשלה על הדקות הראשונות, אלא בחלק מבניית הנרטיב של נתניהו על 7 באוקטובר. בנוסף לכך, סוגיית תיעוד השיחה השנייה, ושינוי השעה שלה בפרוטוקולים, היה נתון לחקירת משטרה.

מלשכתו של ראש הממשלה לא נמסרה עד כה תגובה לפרסום.