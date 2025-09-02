למרות אישור הממשלה: העברת התקציב למערכת החינוך של ש"ס תיתקל בקשיים משפטיים

הממשלה אישרה העברת כ-40 מיליון שקלים לרשת החינוך החרדי של ש"ס שלא מלמדת לימודי ליבה, אך גורמים מקצועים טוענים כי המהלך, שהתקבל בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, צפוי להיתקל בקשיים משמעותיים

למרות שהממשלה אישרה השבוע את העברתם של כ-40 מיליון שקלים לרשת החינוך של ש"ס, גורמי מקצוע המצויים בפרטים מעריכים כי העברת התקצוב בפועל תיתקל בקשיים משמעותיים. כך פורסם הבוקר (שלישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

עמותת "חידוש" פנתה אתמול ליועצת המשפטית לממשלה, גליה בהרב מיארה, ולחשב הכללי במשרד אוצר בבקשה כי יורו לכל הגורמים המקצועיים להימנע מהעברת התקציב, מאחר שלטענתם מדובר בהחלטה שאינה תואמת את הנחיית הייעוץ המשפטי לממשלה ושנוגדת את החלטת בג"ץ.

עו"ד ד"ר יפעת סולל, סמנכ"לית "חידוש" אמרה: "לפי צו בג"ץ בעניין עתירה שהגישה העמותה, הממשלה לא מורשית להעביר תקצוב לרשתות החרדיות לפני הגשת הודעת עדכון לבית המשפט".

בנוסף, בתנועה לאיכות השלטון אמרו כי החלטת הממשלה מהווה "מהלך פסול ולא חוקי, כמו גם הפרה של כללי המנהל התקין". עו"ד אורי הס מנהל האגף הכלכלי בתנועה אמר, "אסור שהכסף הציבורי ישמש מטבע פוליטי להסכמים קואליציוניים ובוודאי לא כאשר המוסדות אינם עומדים בתנאי החוק ונמנעים מלימודי ליבה ומפיקוח".

בתוך כך, חברת הכנסת מירב כהן פנתה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשר החינוך יואב קיש, בדרישה מיידית לעצור את יישום החלטת הממשלה להעברת התקצוב לרשת בני יוסף ללא עמידה בחובת לימודי ליבה, והוסיפה כי העברת הכספים מהווה "פגיעה חמורה בעקרון השוויון וביזוי שלטון החוק".

ח"כ משה קינלי טור פז, חבר הוועדה לביקורת המדינה, הוסיף כי העברת כספים לרשת "משמעה לעשות צחוק משלטון החוק מכיוון שמדובר ברשת שנבדקים לגביה חשדות לאי סדרים ניהוליים ולשעות ליבה שתוקצבו ולא מומשו".

גם חבר הכנסת גלעד קריב אמר כי "הגיע הזמן לשים סוף למהלכים לא חוקיים כמו העברת תקצוב ללא ליבה וכי הממשלה לא רק מפרה את החוק באישור העברת התקציב אלא מעניקה רוח גבית למוסדות שמטיפים נגד גיוס לצה"ל ונגד השתלבות בשוק העבודה".