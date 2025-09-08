מחלוקת בנוגע לסיכויי ההתקדמות במו"מ, טראמפ: "החטופים נוטים למות"

בקרב גורמים המעורים בפרטי המו"מ יש הסבורים כי חמאס מנסה לדחות את ההצעה שהניח נשיא ארצות הברית טראמפ. אחרים סבורים כי ישנו ויכוח פנימי בתוך ארגון הטרור האם לקיים מו"מ סביב עקרונות ההצעה

גורמים המעורים בשיחות המשא ומתן חלוקים בדעה האם ניתן להתקדם במסגרת עקרונות ההצעה החדשה שהניח נשיא ארצות הברית טראמפ בפני הצדדים. כך פורסם הבוקר (שני) בכאן רשת ב.

לפי הציוץ של טראמפ ברשת truth - ישראל הסכימה לעקרונות אלו, הגם שבסביבת ראש הממשלה טוענים כי אלו רק "שוקלים זאת ברצינות".

עד עתה, חרף רצף הודעות מטעם חמאס בימים האחרונים, לא התקבלה תשובה רשמית לעקרונות ההצעה שנחשפה בכאן חדשות, אלא מסרים עמומים.

יש בקרב גורמי מו"מ מי שרואה בכך ניסיון של חמאס לדחות את המהלך, אך ישנם כאלה שחושבים שיש ויכוח פנימי בתוך ארגון הטרור האם להיעתר ולקיים מו"מ סביב עקרונות ההצעה להסכם כולל.

נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי הוא מאמין ש"החתימה על העסקה על עזה קרובה מאוד". עוד הוסיף כי "יש 20 חטופים בחיים אך הם נוטים למות. למרות שרובם צעירים הם נוטים למות".

אמש פורסם בכאן חדשות כי ישראל נתנה אור ירוק למהלך שבמסגרתו ארצות הברית, באמצעות מתווך ישראלי - גרשון בסקין, העבירה עקרונות להחזרת החטופים. חמאס מצידו כי הוא מוכן לדון באופן מיידי בשחרור החטופים בתמורה להכרזה ברורה על סיום המלחמה, נסיגה מלאה מעזה והקמת ועדה לניהול הרצועה.

בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחסו אמש לראשונה להצעה ואמרו: "ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו".