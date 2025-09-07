ההצעה האמריקנית לחמאס: נתניהו נתן אור ירוק - עקרונותיה מוסכמים על ישראל

בסביבת ראש הממשלה התייחסו לראשונה להצעה האמריקנית ואמרו: "ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו". לידי כאן חדשות הגיעה קלטת של הודעה בה נשמע בכיר חמאס ראזי חאמד מביע הסכמה לעסקה כוללת

ישראל נתנה אור ירוק למהלך שבמסגרתו ארצות הברית, באמצעות מתווך ישראלי - גדעון בסקין, העבירה עקרונות להחזרת החטופים. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

ישראל נתנה אור ירוק להצעה האמריקנית שהמתווך הישראלי הגיש לחמאס; גורמים במו"מ: נראה שהעקרונות שהוצעו לסיום המלחמה מתיישבים עם דרישות ישראל

בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחסו לראשונה להצעה ואמרו: "ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו".

הציר הזה מוסיף למעשה עוד מתווך במו"מ. ממשל טראמפ משתמש בבסקין כדי להעביר מסרים מארה"ב לידי חמאס והעביר את אותם עקרונות מפתח.

כבר בשבוע שעבר, בכירים ישראלים, ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר רון דרמר, קיבלו עדכון על הציר הזה בין וויטקוף לבסקין. לפי מקורות שמעורים בשיחות המשא ומתן, נדמה כי אותה הצעה אמריקנית שהועברה לחמאס, עומדת בקנה אחד עם העקרונות הישראליים שעומדים על הפרק כרגע.

רוב הגורמים, ישראלים וזרים כאחד, נשמעים סקפטיים בנוגע להיתכנות המהלך. עם זאת, מתברר כי אחרי שבועות ארוכים ללא התקדמות, ישראל נתנה אור ירוק למהלך זה בניסיון להגיע להסכם.

ההצעה לעסקה כוללת שהוגשה לחמאס לפני שנה, והסכמת חמאס | האזינו להקלטה הבלעדית

בספטמבר 2024 חמאס קיבל הצעה שנרקחה בין היתר על ידי גרשון בסקין לקיומה של עסקה כוללת שקרובה להצעה שחשפה הבוקר בכאן חדשות.

ההצעה שדומה למתווה מספטמבר 2024 והקלטת הבכיר בחמאס לגורם במו"מ: "אין לנו שום בעיה לקבל את המתווה הזה"

חמאס דן בהצעה ומחליט לקבל אותה והיא כוללת בין היתר את שחרור כלל החטופים תמורת אסירים פלסטינים, נסיגה מלאה של צה"ל משטח הרצועה והפסקת אש למשך חמש שנים.

בכיר חמאס ראזי חאמד שיגר הודעה קולית לגורם שמעורב בתיווך במשא ומתן, בו הוא אישר שחמאס קיבל את מתווה העסקה הכוללת.

הקלטת ההודעה הגיעה לידי כאן חדשות ובה מאשר חאמד שחמאס מסכים לעסקה כוללת, אבל חושש שישראל תזרוק את ההצעה לפח. לכן הוא מציע להעביר הצעה זו לארצות הברית או למדינה ערבית ושהן יציעו אותה לישראל כמתווה שלהן

יש לציין כי ההצעה לעסקה כוללת היתה מקובלת על חמאס כבר אז, חודשים ספורים לפני עסקת החטופים שהתבצעה בתחילת השנה הנוכחית, 2025.