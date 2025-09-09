היועמ"שית נגד בן גביר: פוגע בפעולתה התקינה של המשטרה בניגוד לדין

היועמ"שית נגד בן גביר: פוגע בפעילות המשטרה בניגוד לדין
במסגרת הודעת היועמ"שית לבית המשפט בגין עתירות המבקשות לבטל כהונת בן גביר כשר, נכתב כי השר "מפר את התחייבויותיו". עוד ביקשה היועצת לקיים את הדיון בעתירות בדחיפות
מחבר תמר אלמוג
איתמר בן גביר וגלי בהרב מיארה
צילום: שיר תורם, פלאש 90

בהודעה שפורסמה היום (רביעי) מטעמה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרבה-מיארה, נכתב כי השר בן גביר מפר את התחייבויותיו ו"פוגכע בפעולתה התקינה והמקצועית של המשטרה בניגוד לדין". 

ההודעה פורסמה כתגובה לכמה עתירות המבקשות להורות על ראש הממשלה נתניהו לפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן-גביר מתפקידו כשר. במסגרת הודעתה, ביקשה היועצת מבית המשפט לקיים את הדיון בעתירות בנושא בדחיפות. 

כפי שפרסמנו לראשונה במהדורת כאן חדשות בחודש שעבר - מסמך המדיניות של בן גביר היה בבחינת הקש ששבר את גב הגמל, והביא לשינוי המצב מבחינת היועצת.

מסמך המדיניות, התווה בין היתר את כללי הפעולה של המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים. במסמך מפורטים הצירים והכבישים החיוניים שיישארו פתוחים בכל מצב, ולא תתאפשר חסימתם בשום שלב, בהם: צירי גישה לבתי חולים, צירי חירום, צירי גישה לנתב"ג, צירים שחסימתם מבודדת ישובים, כבישים מרכזיים, ארציים, אזוריים ומהירים.

היועמ"שית הביעה את התנגדותה למסמך וקבעה שאין לו תוקף. מפנייה שפרסם משרדה של היועמ"שית לשר בן גביר, עלתה כוונתה של בהרב-מיארה להתנגד למסמך פורסם. בן גביר עצמו דחה את הטענות שהעלה משרד היועמ"שית והודיע כי בכוונתו להמשיך לקדם את המתווה עליו החליט. 

