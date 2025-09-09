גורמי המו"מ התנגדו לתקיפה בקטר: "יש עוד מה למצות בשיחות"

גם הרמטכ"ל ובכירים אחרים במערכת הביטחון הסתייגו מחיסול צמרת חמאס בדוחה "בעת הזו", אך מ"מ ראש שב"כ תמך בה - ונתניהו וכ"ץ אימצו את עמדתו

גורמי מו"מ התנגדו לתקיפה בקטר: "יש עוד מה למצות בשיחות"

גורמי משא ומתן התנגדו לתקיפה נגד בכירי חמאס בעיתוי הנוכחי בשל חידוש השיחות לעסקה לשחרור חטופים והמתווה האמריקני שנמצא כעת על הפרק - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

טרם התקיפה התקיימה התייעצות עם מפקדת השבויים והנעדרים בראשותו של אלוף במיל' ניצן אלון. המסר שהועבר בהתייעצות היה כי "יש עוד מה למצות בשיחות המשא ומתן".

השיחות נחשפו בכאן חדשות, וכללו העברת עקרונות לסיום המלחמה ושחרור החטופים. בשנה האחרונה חיסלה ישראל פעמיים את מחזיק תיק המשא ומתן של חמאס. הפעולה בקטר הביאה להשהייתו של המשא ומתן, ולא ברור מה עתידו.

גם הרמטכ"ל ובכירים אחרים במערכת הביטחון הסתייגו מחיסול בכירי חמאס בקטר "בעת הזו". דובר צה"ל סירב להתחייב לפרסום.

לעומתם, ממלא מקום ראש שב"כ ש' תמך בפעולה, וראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ החליטו לאמץ את עמדו. זאת, בין היתר בגלל ההזדמנות המבצעית והאיתות החיובי שהתקבל מצד ארצות הברית.

גורם ישראלי אמר כי האירוע תוכנן במשך יותר משנה. "הייתה הזדמנות מבצעית נדירה מבחינת התכנסות הבכירים. ידענו שחאלד משעל לא היה שם, אך רוב בכירי חמאס הגיעו לכינוס", הוסיף.

איך ישפיע החיסול על המו"מ?

מקורות ישראלים אומרים כי מצרים היא זו שתוביל את מאמצי המשא ומתן בשלב זה. לדבריהם, חאלד משעל הביע בעבר גישה פרגמטית לגבי סיום המלחמה, וייתכן שהדבר ישפיע על עמדת חמאס בטווח הזמן הקרוב.

אחרי הדיווח על השהיית השיחות מסר מטה המשפחות להשבת החטופים: "חשש כבד מרחף כעת מעל המחיר שהחטופים עלולים לשלם. אנחנו יודעים משורדי השבי שחזרו כי הנקמה שמופנית כלפי החטופים אכזרית. הסיכוי להשיבם עומד כעת באי וודאות גדולה מאי פעם, כשדבר אחד בעל וודאות מוחלטת - הזמן שלהם הולך ואוזל".

בתוך כך, הערב פורסם בכאן חדשות כי משפחות חטופים נפגשו עם בכירים קטרים בוושינגטון במהלך היום אחרי התקיפה נגד בכירי חמאס בדוחה. משפחות אחרות היו בקטר בימים האחרונים, ופגשו את ראש הממשלה הקטרי.

גל הירש למשפחות: "דבקים במשימה להשיב את כולם"

מתאם השבויים והנעדרים גל הירש שלח הערב מכתב למשפחות החטופים ובו כתב: "כתמיד אנו עוקבים אחר כל הנוגע לחטופים, הן לגבי מצבם ומיקומם והן באשר לאפשרויות הפעולה והדרכים להשבתם, זאת גם ובמיוחד לנוכח ההתפתחויות של השעות האחרונות".

"באופן רצוף ולאורך זמן היוותה הנהגת חמאס המכונה 'חמאס חו"ל' מכשול להשגת הסכם. גם לנוכח גמישות ישראלית משמעותית ובמשא ומתן ממושך - שיבשה הנהגה זו את הדרך לעסקה, הפרה סיכומים והערימה קשיים ומכשולים רבים.", כתב הירש. זאת, בניגוד לאמירות של גורמי ביטחון שהסבירו בעבר כי הנהגת חמאס חו"ל הייתה גמישה יותר בנוגע למגעים מהנהגת חמאס בעזה.

"ישראל קיבלה את ההצעה האמריקנית של הנשיא טראמפ לסיום מיידי של המלחמה כפי שהונחה בפני חמאס ובהתאם לעקרונות שהתווה הקבינט, נוסיף ללחוץ ולפעול בכל הדרכים כדי שהדבר יתממש וכדי שיושבו חטופינו. אנו מקיימים הערכות מצב רצופות ואנו דבקים במשימה - להשיב את החטופים כולם, הם לנגד עינינו כל הזמן, 24 שעות ביממה", הוסיף הירש.