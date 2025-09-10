באופן חריג: נתניהו לא יצרף עיתונאים לטיסה בכנף ציון לעצרת האו"ם

באופן חריג וכמעט חסר תקדים, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא צפוי לצרף עיתונאים לטיסת כנף ציון לעצרת האו"ם בסוף החודש, כך פורסם היום (רביעי) בכאן חדשות. ההסבר שנמסר מלשכתו להחלטה היא כי מדובר "בעניין טכני". העצרת הכללית של האו"ם תפתח ב-23 בספטמבר ונאומו של נתניהו צפוי ביום שישי, 26 בחודש.

משרד ראש הממשלה מסר בתגובה: "לאור סידורים טכניים הקשורים בהושבה וביטחון, הוחלט על צמצום הנוסעים בטיסת כנף ציון הקרובה, כולל עיתונאים וחלק מפמליית ראש הממשלה".

ההחלטה מתקבלת כשברקע שורה של מדינות הודיעו על כך שיכירו במדינה פלסטינית בכינוס העצרת הכללית של האו"ם החודש. צרפת היא זו שהובילה את המהלך, ואליה הצטרפו עד כה בריטניה, ספרד, אירלנד, אוסטרליה, פורטוגל, קנדה ומדינות נוספות.

בתוך כך, בסוף החודש הקודם משרד החוץ של ארצות הברית הודיע כי ישלול אשרות כניסה למדינה מחברים במשלחת הפלסטינית לאו"ם לקראת העצרת הכללית. על פי דיווח בעיתון ניו יורק פוסט, יו"ר הרשות אבו מאזן הוא בין חברי המשלחת שאשרותיהם ישללו.

לפי שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, האשרות יישללו בגין תמיכה בטרור, נקיטת צעדים חד-צדדיים להקמת מדינה פלסטינית והאדרת אלימות. בניו יורק פוסט דווח כי נציגי המשלחת הפלסטינית לאו"ם קיבלו החרגות בכל הנוגע לאשרות הכניסה ולשהייתם בניו יורק.