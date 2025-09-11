לפי דיווח בלבנון, ישראל תקפה בדוחה כחלופה לתוכנית שגובשה לחסל את בכירי חמאס על אדמת טורקיה. נטען כי התוכנית לא יצאה לפועל בשל חשש של נתניהו מהשלכות מדיניות וכלכליות כבדות. במקביל, במצרים מזהירים: "תקיפה בשטחנו תגרום לקטסטרופה"

לפני התקיפה בקטר: ישראל שקלה לחסל את צמרת חמאס בטורקיה

לפני ניסיון החיסול שככל הנראה כשל בקטר, ישראל שקלה לתקוף את צמרת חמאס בטורקיה, כך מסרו מצרים לעיתון אלאח'באר הלבנוני הבוקר (חמישי). נטען כי התקיפה לפני יומיים בדוחה בוצעה כחלופה לפעולה שתוכננה בטורקיה.

לדברי המקורות כי ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים היו משוכנעים שהממשל האמריקני יהיה מסוגל לטפל בהשלכות תקיפה שכזו מול קטר, שלא כמו באירוע דומה בטורקיה, שהיה עלול להסלים בגלל החברות שלה בנאט"ו דבר, ולגרום לישראל לשלם מחיר מדיני וכלכלי גדול.

בתוך כך, אותם הגורמים העבירו מסר לאמריקנים כי כל ניסיון לפעול בשטח מצרים בדומה לתקיפה יביא ל"השלכות קטסטרופליות". המקורות ציינו כי קהיר מעוניינת לארח את מנהיגי הפלגים הפלסטינים ולספק להם הגנה בשטחה.

במקביל, גורמים בחמאס אמרו הבוקר לעיתון הפרו-סעודי "א-שרק אלאווסט" כי קיימת הסכמה בתוך הנהגת ארגון הטרור כי יש לחדש את המשא ומתן על עסקה - למרות ניסיון חיסול צמרת הארגון בקטר לפני יומיים.

לפי הגורמים, יש לחדש את המו"מ "באופן העולה בקנה אחד עם הדרישות הפלסטיניות, הבטחת הפסקה מוחלטת של המלחמה ונסיגת כוחות צה"ל מרצועת עזה".

עוד המקורות ציינו כי בימים הקרובים חמאס יחדש את הקשר עם המתווכות כשהמצב יתייצב לאחר התקיפה, באופן שיאפשר לחדש את מאמצי המשא ומתן.

לדברי אותם המקורות, ייערכו התייעצויות פנימיות כדי לקבוע כיצד ינוהל המשא ומתן על מנת להבטיח את מימושה של הדרישה לסיום המלחמה ברצועה.