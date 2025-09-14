בצל התקיפה בקטר: שר החוץ של ארה"ב רוביו נחת בישראל

רוביו צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו. לפני צאתו לישראל אמר לעיתונאית: "הנשיא לא אהב את המתקפה, אבל זה לא הולך לטלטל את היחסים שלנו עם ישראל"
שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ושגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי
שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ושגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי

שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נחת הבוקר (ראשון) בישראל, והוא אמור להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בהמשך היום. הביקור נערך ברקע הפעולה הכושלת לחיסול בכירי חמאס על אדמת קטר.

לפני שעלה למטוס בדרכו לישראל, ענה רוביו לשאלות עיתונאים בנוגע לתקיפה הישראלית בדוחה, ואמר: "מה שקרה קרה. אנחנו כמובן לא שמחים לגבי זה, אבל צריך להתקדם".

לדברי רוביו: "הנשיא לא אהב את המתקפה, אבל זה לא הולך לטלטל את היחסים שלנו עם ישראל, הם יישארו חזקים". המזכיר הוסיף כי "לפעמים ביחסים כאלה קורים דברים שלא מתואמים במאה אחוז, ונצטרך לדבר על זה".

בסוף השבוע דיווח האתר "פוליטיקו" כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חושד כי באמצעות התקיפה בקטר השבוע ניסה ראש הממשלה בנימין נתניהו לחבל במשא ומתן לשחרור חטופים.

גורם בסביבתו של טראמפ צוטט כאומר: "בכל פעם שהם מתקדמים נראה שהוא מפציץ מישהו. זאת הסיבה שטראמפ ועוזריו מתוסכלים מנתניהו".


