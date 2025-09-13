רוביו בדרך לישראל: "היחסים יישארו חזקים חרף התקיפה בקטר"

רוביו בדרך לישראל: "היחסים יישארו חזקים חרף התקיפה"
רוביו התייחס לשאלות כתבים על התקיפה הישראלית בדוחה לפני עלייתו למטוס: "הנשיא לא היה מרוצה, אבל זה לא יטלטל את היחסים עם ישראל"
מחבר ישי בר יוסף
  • ישי בר יוסף
Getting your Trinity Audio player ready...
מזכיר המדינה רוביו לפני המראתו לישראל
מזכיר המדינה רוביו לפני המראתו לישראל צילום: רויטרס

ארבעה ימים לאחר התקיפה הישראלית בדוחה, מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו המריא הערב (שבת) לישראל. לפני עלייתו למטוס, ענה לשאלות כתבים והתייחס לפעולה הישראלית בקטר: "מה שקרה קרה. אנחנו כמובן לא שמחים לגבי זה, אבל צריך להתקדם". 

לדבריו של רוביו, "הנשיא לא אהב את המתקפה, אבל זה לא הולך לטלטל את היחסים שלנו עם ישראל, הם יישארו חזקים". המזכיר הוסיף כי "לפעמים ביחסים כאלה קורים דברים שלא מתואמים במאה אחוז, ונצטרך לדבר על זה". 

"עדיין קיים ארגון שנקרא חמאס, קבוצה מרושעת שמחזיקה בחטופים. צריך לראות איך אנחנו משחררים את 48 החטופים, ומה התוכנית להבסת חמאס", אמר רוביו, והמשיך: "יש לנו גם הרבה עבודה לעשות בעניין בניית עזה". 

אחרי התקיפה: טראמפ ואאל ת'אני נפגשו בניו יורק

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת קטר מוחמד אאל ת'אני נפגשו בניו-יורק, כך אישרו היום בבית הלבן, אך לא סיפקו פרטים על תוכן הפגישה. סטיב וויטקוף, השליח האמריקני בשיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס, נכח גם הוא.

השלושה נועדו שלושה ימים לאחר התקיפה שביצעה ישראל בדוחה בניסיון לחסל את בכירי חמאס, ועל רקע מאמציה של ארצות הברית לשמר את היחסים ההדוקים עם המדינה המפרצית.

התקיפה הישראלית עוררה ביקורת רבה בקטר ובארה"ב. אאל ת'אני תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען שהוא "חייב לעמוד לדין על הפרת כל חוק בין-לאומי". בנוסף איים כי "תהיה תגובה" לתקיפה הישראלית.

בנאום במועצת הביטחון אמר אאל ת'אני שהתקיפה הייתה "ניסיון לסכל את המאמצים להביא לסיום המלחמה בעזה". לדבריו, מנהיגי ישראל "לא גילו כל התחשבות בחיי החטופים". מנגד, ועל אף המסר שהועבר מדוחה בנוגע להמשך שיחות המשא ומתן, אותת ראש ממשלת קטר כי ארצו תמשיך במאמצי התיווך ותמלא את תפקידה "ההומניטרי והדיפלומטי למנוע שפיכות דמים".

עוד בנושא

פיצוצים בדוחה בירת קטר

"נאט"ו של מדינות ערב": הצעת מצרים לפני פסגת החירום בקטר

תקיפת המבנה בו שהו בכירי חמאס בדוחחה, קטר, 9.9.2025

המוסד הכין פעולה לחיסול צמרת חמאס אך סירב להוציאה לפועל

תגיות |
בחירת העורכת
  • רובוטים בקניון
    איך הקניות באינטרנט דווקא החזירו את כולנו לקניון?
  • צ'ארלי XCX, סברינה קרפנטר, צ'אפל רואן וקנדריק לאמר
    איפה הלהיט הגדול של הקיץ? | פופ אפ
  • מהג'וקר ועד כוכבי הלוטוס הלבן: העצומה של כוכבי הוליווד נגד ישראל
    מהג'וקר ועד הלוטוס הלבן: העצומה של הוליווד נגד ישראל
  • הלביש את הרב עובדיה יוסף ואת האפיפיור: הסוחר מסוריה שהפך למלך הבדים של ירושלים
    מלך הבדים: האיש שהלביש את הרב עובדיה והאפיפיור
  • עודד כרמלי
    איך הפסקנו לקרוא ועברנו לשמוע פודקאסטים?

אולי יעניין אותך