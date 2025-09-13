רוביו בדרך לישראל: "היחסים יישארו חזקים חרף התקיפה בקטר"

רוביו התייחס לשאלות כתבים על התקיפה הישראלית בדוחה לפני עלייתו למטוס: "הנשיא לא היה מרוצה, אבל זה לא יטלטל את היחסים עם ישראל"

ארבעה ימים לאחר התקיפה הישראלית בדוחה, מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו המריא הערב (שבת) לישראל. לפני עלייתו למטוס, ענה לשאלות כתבים והתייחס לפעולה הישראלית בקטר: "מה שקרה קרה. אנחנו כמובן לא שמחים לגבי זה, אבל צריך להתקדם".

לדבריו של רוביו, "הנשיא לא אהב את המתקפה, אבל זה לא הולך לטלטל את היחסים שלנו עם ישראל, הם יישארו חזקים". המזכיר הוסיף כי "לפעמים ביחסים כאלה קורים דברים שלא מתואמים במאה אחוז, ונצטרך לדבר על זה".

"עדיין קיים ארגון שנקרא חמאס, קבוצה מרושעת שמחזיקה בחטופים. צריך לראות איך אנחנו משחררים את 48 החטופים, ומה התוכנית להבסת חמאס", אמר רוביו, והמשיך: "יש לנו גם הרבה עבודה לעשות בעניין בניית עזה".

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו לפני ביקורו בישראל: "הנשיא לא היה מרוצה מהתקיפה, אבל זה לא יטלטל את היחסים שלנו עם ישראל". לפעמים קורים דברים שלא במאה אחוז מתואמים, ונצטרך לדבר על זה"@ishayb2003 pic.twitter.com/HwBXB66iRf — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2025

אחרי התקיפה: טראמפ ואאל ת'אני נפגשו בניו יורק

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת קטר מוחמד אאל ת'אני נפגשו בניו-יורק, כך אישרו היום בבית הלבן, אך לא סיפקו פרטים על תוכן הפגישה. סטיב וויטקוף, השליח האמריקני בשיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס, נכח גם הוא.

השלושה נועדו שלושה ימים לאחר התקיפה שביצעה ישראל בדוחה בניסיון לחסל את בכירי חמאס, ועל רקע מאמציה של ארצות הברית לשמר את היחסים ההדוקים עם המדינה המפרצית.

התקיפה הישראלית עוררה ביקורת רבה בקטר ובארה"ב. אאל ת'אני תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען שהוא "חייב לעמוד לדין על הפרת כל חוק בין-לאומי". בנוסף איים כי "תהיה תגובה" לתקיפה הישראלית.

בנאום במועצת הביטחון אמר אאל ת'אני שהתקיפה הייתה "ניסיון לסכל את המאמצים להביא לסיום המלחמה בעזה". לדבריו, מנהיגי ישראל "לא גילו כל התחשבות בחיי החטופים". מנגד, ועל אף המסר שהועבר מדוחה בנוגע להמשך שיחות המשא ומתן, אותת ראש ממשלת קטר כי ארצו תמשיך במאמצי התיווך ותמלא את תפקידה "ההומניטרי והדיפלומטי למנוע שפיכות דמים".