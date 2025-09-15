המפכ"ל על פרשת מוסלי: "אני מוטרד, אבל זה לא מפתיע אותי"

כמו כן, המפכ"ל רנ"צ דני לוי התייחס היום (שני) לפרשת מוסלי במסגרתה נעצרו שוטרים בחשד שהעבירו מידע ופעלו עבור ארגון הפשע של אלי מוסלי, ואמר: "אני מוטרד מאוד מהפרשה הזו אבל זה לא מפתיע אותי. אני הרבה שנים במשטרה וראיתי הכל".

בשבוע שעבר נעצרו שארבעה קציני משטרה בחשד שפעלו עבור ארגון הפשיעה של אלי מוסלי. לפי המשטרה, הפרשה עוסקת בהימורים ומתן קווי אשראי למהמרים ומלווים בריבית. לשוטרים מיוחסות עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות. בתמורה, לכאורה, קיבלו השוטרים נסיעות לחו"ל ואירוח בבתי מלון.

היום פורסם כי אחד השוטרים שנעצרו בחשד שפעלו עבור ארגון הפשיעה של מוסלי הוא רפ"ק בדימוס איתי רמות, לשעבר חוקר בלהב 433. מעצרו הוארך עד יום רביעי, ועורכי דינו הגישו ערר לקיצור ימי המעצר.

ראש ארגון הפשע, אלי מוסלי, נעצר גם הוא ונחקר בחשד לסעיף שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים. מוסלי חשוד בין היתר שהעביר כספים לשוטרים ביחידת להב 433 בתמורה למידע. עם תחילת חקירתו אמר מוסלי לחוקרים: "לא נתתי שוחד. אין לי מגע עם שום שוטר".

עוד מחלוקת בין לוי לבן גביר: כל אחד רוצה למנות את מקורבו לתפקיד סגן המפכ"ל

לאחר העימותים בנוגע למינויים בצמרת המשטרה, השר בן גביר והמפכ"ל רנ"צ דני לוי במחלוקת נוספת על מינוי סגן המפכ"ל שצפוי לקרות בעוד כחודש, כך פורסם הערב (שני) בחדשות הערב בכאן חדשות.

השר בן גביר רוצה למנות את מקורבו ניצב פרץ עמאר שהיה מפקד מחוז תל אביב והיום משמש ראש מנהלת ההגנה האזרחית. מנגד המפכ"ל לוי רוצה למנות את ניצב יאיר חצרוני, מפקד מחוז מרכז, המקורב לו. ייתכן כי יפצלו את קדנציית המפכ"ל וכל אחד מהם ימונה לשנה וחצי, אם בן גביר ולוי יסכימו על כך.